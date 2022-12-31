https://ria.ru/20221231/sovet-1842660435.html

В России создадут координационный совет цифровых технологий идентификации

В России создадут координационный совет цифровых технологий идентификации - РИА Новости, 31.12.2022

В России создадут координационный совет цифровых технологий идентификации

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T18:43

2022-12-31T18:43

2022-12-31T18:43

технологии

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Добавляется, что координационный совет вправе приглашать на свои заседания экспертов с правом совещательного голоса из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей общественных, некоммерческих и иных организаций, не являющихся членами Координационного совета, для участия в обсуждении вопросов. Отмечается, что координационный совет определяет стратегические направления развития биометрических технологий в Российской Федерации и развития единой биометрической системы, а также готовит предложения по внедрению в различные сферы правоотношений. Кроме того, координационный совет рассматривает вопросы и разрабатывает предложения совершенствованию биометрических технологий, по унификации требований инфраструктуре обработки данных с применением биометрических технологий в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг, в том числе в дистанционном формате.

https://ria.ru/20221230/plan-1842533410.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, михаил мишустин, россия