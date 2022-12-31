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В России создадут координационный совет цифровых технологий идентификации - РИА Новости, 31.12.2022
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В России создадут координационный совет цифровых технологий идентификации
В России создадут координационный совет цифровых технологий идентификации - РИА Новости, 31.12.2022
В России создадут координационный совет цифровых технологий идентификации
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T18:43
2022-12-31T18:43
технологии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Добавляется, что координационный совет вправе приглашать на свои заседания экспертов с правом совещательного голоса из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей общественных, некоммерческих и иных организаций, не являющихся членами Координационного совета, для участия в обсуждении вопросов. Отмечается, что координационный совет определяет стратегические направления развития биометрических технологий в Российской Федерации и развития единой биометрической системы, а также готовит предложения по внедрению в различные сферы правоотношений. Кроме того, координационный совет рассматривает вопросы и разрабатывает предложения совершенствованию биометрических технологий, по унификации требований инфраструктуре обработки данных с применением биометрических технологий в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг, в том числе в дистанционном формате.
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технологии, михаил мишустин, россия
Технологии, Михаил Мишустин, Россия
18:43 31.12.2022
 
В России создадут координационный совет цифровых технологий идентификации

Правительство постановило создать координационный совет цифровых технологий идентификации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Образовать Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных", - говорится в сообщении.
Добавляется, что координационный совет вправе приглашать на свои заседания экспертов с правом совещательного голоса из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей общественных, некоммерческих и иных организаций, не являющихся членами Координационного совета, для участия в обсуждении вопросов.
Отмечается, что координационный совет определяет стратегические направления развития биометрических технологий в Российской Федерации и развития единой биометрической системы, а также готовит предложения по внедрению в различные сферы правоотношений.
Кроме того, координационный совет рассматривает вопросы и разрабатывает предложения совершенствованию биометрических технологий, по унификации требований инфраструктуре обработки данных с применением биометрических технологий в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг, в том числе в дистанционном формате.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 18:05
В правительстве утвердили план законопроектной деятельности на 2023 год
 
ТехнологииМихаил МишустинРоссия
 
 
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