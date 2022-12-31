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Все городские службы Москвы готовы работать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022
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Все городские службы Москвы готовы работать в новогоднюю ночь
Все городские службы Москвы готовы работать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022
Все городские службы Москвы готовы работать в новогоднюю ночь
Все службы городского хозяйства столицы готовы к работе в новогоднюю ночь, к возможным нештатным ситуациям готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад,... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T19:27
2022-12-31T19:27
новый год — 2023
общество
городское хозяйство москвы
москва
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Все службы городского хозяйства столицы готовы к работе в новогоднюю ночь, к возможным нештатным ситуациям готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что к реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, три мобильные котельные, сформированы необходимые запасы резервного топлива. "На дежурстве более 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и около 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники", - говорится в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, новый год
Новый год — 2023, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый год
19:27 31.12.2022
 
Все городские службы Москвы готовы работать в новогоднюю ночь

Городское хозяйство Москвы: все службы готовы работать в новогоднюю ночь

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Все службы городского хозяйства столицы готовы к работе в новогоднюю ночь, к возможным нештатным ситуациям готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Все службы городского хозяйства готовы к работе в новогоднюю ночь. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, три мобильные котельные, сформированы необходимые запасы резервного топлива.
"На дежурстве более 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и около 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники", - говорится в сообщении.
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