https://ria.ru/20221231/sluzhby-1842663680.html

Все городские службы Москвы готовы работать в новогоднюю ночь

Все городские службы Москвы готовы работать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2022

Все городские службы Москвы готовы работать в новогоднюю ночь

Все службы городского хозяйства столицы готовы к работе в новогоднюю ночь, к возможным нештатным ситуациям готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад,... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T19:27

2022-12-31T19:27

2022-12-31T19:27

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Все службы городского хозяйства столицы готовы к работе в новогоднюю ночь, к возможным нештатным ситуациям готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что к реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения, три мобильные котельные, сформированы необходимые запасы резервного топлива. "На дежурстве более 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и около 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221231/moskva-1842596968.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, новый год