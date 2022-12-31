https://ria.ru/20221231/shampanskoe-1842581904.html

Врач предупредил о последствиях регулярного употребления шампанского

Врач предупредил о последствиях регулярного употребления шампанского - РИА Новости, 31.12.2022

Врач предупредил о последствиях регулярного употребления шампанского

Регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье зубов и повысить риск возникновения головной боли и даже мигрени, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T03:30

2022-12-31T03:30

2022-12-31T06:59

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье зубов и повысить риск возникновения головной боли и даже мигрени, сообщил РИА Новости заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин. "Шампанское действительно опьяняет быстрее, чем обычное белое или красное вино. Ученые предполагают, что это происходит из-за углекислого газа, содержащегося в пузырьках, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике. Кстати, углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов", — рассказал Скрябин. По его словам, еще одна угроза, которую таит в себе шампанское, — это высокий риск головной боли и даже мигрени после его употребления. Нарколог отметил, что основной вред здоровью приносит в первую очередь этанол, содержащийся в алкогольных напитках, поэтому никакие ухищрения вроде разбавления водой или выпускания пузырьков не помогут снизить вред. Поскольку безопасная доза алкоголя "равна нулю", врач посоветовал провести праздник трезвым.

https://ria.ru/20221222/shampanskoe-1840406222.html

https://ria.ru/20221231/zastole-1842573049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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