https://ria.ru/20221231/shampanskoe-1842581904.html
Врач предупредил о последствиях регулярного употребления шампанского
Врач предупредил о последствиях регулярного употребления шампанского - РИА Новости, 31.12.2022
Врач предупредил о последствиях регулярного употребления шампанского
Регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье зубов и повысить риск возникновения головной боли и даже мигрени, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T03:30
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье зубов и повысить риск возникновения головной боли и даже мигрени, сообщил РИА Новости заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин. "Шампанское действительно опьяняет быстрее, чем обычное белое или красное вино. Ученые предполагают, что это происходит из-за углекислого газа, содержащегося в пузырьках, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике. Кстати, углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов", — рассказал Скрябин. По его словам, еще одна угроза, которую таит в себе шампанское, — это высокий риск головной боли и даже мигрени после его употребления. Нарколог отметил, что основной вред здоровью приносит в первую очередь этанол, содержащийся в алкогольных напитках, поэтому никакие ухищрения вроде разбавления водой или выпускания пузырьков не помогут снизить вред. Поскольку безопасная доза алкоголя "равна нулю", врач посоветовал провести праздник трезвым.
https://ria.ru/20221222/shampanskoe-1840406222.html
https://ria.ru/20221231/zastole-1842573049.html
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03:30 31.12.2022 (обновлено: 06:59 31.12.2022)
Врач предупредил о последствиях регулярного употребления шампанского
Валентин Скрябин: регулярное употребление шампанского может навредить зубам
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье зубов и повысить риск возникновения головной боли и даже мигрени, сообщил РИА Новости заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.
"Шампанское действительно опьяняет быстрее, чем обычное белое или красное вино. Ученые предполагают, что это происходит из-за углекислого газа, содержащегося в пузырьках, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике. Кстати, углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов", — рассказал Скрябин.
По его словам, еще одна угроза, которую таит в себе шампанское, — это высокий риск головной боли и даже мигрени после его употребления.
"И наконец, напоминаю, что наш организм не способен накапливать алкоголь в какой-либо значимой степени, а это значит, что при употреблении алкоголя "тормозится" метаболизм других питательных веществ, которые обычно используются для получения энергии. То есть при употреблении алкоголя организм замедляет расщепление углеводов и жиров для получения энергии и начинает метаболизировать алкоголь. Отсюда возможные проблемы с фигурой", — добавил врач.
Нарколог отметил, что основной вред здоровью приносит в первую очередь этанол, содержащийся в алкогольных напитках, поэтому никакие ухищрения вроде разбавления водой или выпускания пузырьков не помогут снизить вред.
Поскольку безопасная доза алкоголя "равна нулю", врач посоветовал провести праздник трезвым.