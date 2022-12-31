https://ria.ru/20221231/pozdravlenie-1842638961.html

Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным

Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным - РИА Новости, 31.12.2022

Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным

Нынешнее новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало самым продолжительным, оно длилось девять минут. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:47

2022-12-31T15:47

2022-12-31T22:42

новый год — 2023

политика

владимир путин

россия

новый год

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Нынешнее новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало самым продолжительным, оно длилось девять минут. Глава государства поздравил россиян с наступающим 2023 годом в окружении военнослужащих, участвующих в спецоперации. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поздравление было записано главой государства во время посещения Южного военного округа. Президент был там, по словам Пескова, утром 31 декабря. В своем поздравлении Путин вновь упомянул причины проведения спецоперации и позицию западных стран относительно России.

https://ria.ru/20221231/medvedev-1842636086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, владимир путин, россия, новый год