https://ria.ru/20221231/pozdravlenie-1842638961.html
Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным
Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным - РИА Новости, 31.12.2022
Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным
Нынешнее новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало самым продолжительным, оно длилось девять минут. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:47
2022-12-31T15:47
2022-12-31T22:42
новый год — 2023
политика
владимир путин
россия
новый год
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Нынешнее новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало самым продолжительным, оно длилось девять минут. Глава государства поздравил россиян с наступающим 2023 годом в окружении военнослужащих, участвующих в спецоперации. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поздравление было записано главой государства во время посещения Южного военного округа. Президент был там, по словам Пескова, утром 31 декабря. В своем поздравлении Путин вновь упомянул причины проведения спецоперации и позицию западных стран относительно России.
https://ria.ru/20221231/medvedev-1842636086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, новый год
Новый год — 2023, Политика, Владимир Путин, Россия, Новый год
15:47 31.12.2022 (обновлено: 22:42 31.12.2022)
Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным
Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным — девять минут
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Нынешнее новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало самым продолжительным, оно длилось девять минут.
Глава государства поздравил россиян с наступающим 2023 годом в окружении военнослужащих, участвующих в спецоперации.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поздравление было записано главой государства во время посещения Южного военного округа. Президент был там, по словам Пескова, утром 31 декабря.
В своем поздравлении Путин вновь упомянул причины проведения спецоперации и позицию западных стран относительно России.