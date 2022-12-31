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Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным - РИА Новости, 31.12.2022
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Новый год — 2023
https://ria.ru/20221231/pozdravlenie-1842638961.html
Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным
Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным - РИА Новости, 31.12.2022
Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным
Нынешнее новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало самым продолжительным, оно длилось девять минут. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:47
2022-12-31T22:42
новый год — 2023
политика
владимир путин
россия
новый год
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Нынешнее новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало самым продолжительным, оно длилось девять минут. Глава государства поздравил россиян с наступающим 2023 годом в окружении военнослужащих, участвующих в спецоперации. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поздравление было записано главой государства во время посещения Южного военного округа. Президент был там, по словам Пескова, утром 31 декабря. В своем поздравлении Путин вновь упомянул причины проведения спецоперации и позицию западных стран относительно России.
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политика, владимир путин, россия, новый год
Новый год — 2023, Политика, Владимир Путин, Россия, Новый год
15:47 31.12.2022 (обновлено: 22:42 31.12.2022)
 
Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным

Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом стало самым продолжительным — девять минут

© Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года
© Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Нынешнее новогоднее поздравление президента России Владимира Путина стало самым продолжительным, оно длилось девять минут.
Глава государства поздравил россиян с наступающим 2023 годом в окружении военнослужащих, участвующих в спецоперации.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что поздравление было записано главой государства во время посещения Южного военного округа. Президент был там, по словам Пескова, утром 31 декабря.
В своем поздравлении Путин вновь упомянул причины проведения спецоперации и позицию западных стран относительно России.
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Новый год — 2023ПолитикаВладимир ПутинРоссияНовый год
 
 
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