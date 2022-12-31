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На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 200 военных ВСУ - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 200 военных ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 200 военных ВСУ - РИА Новости, 31.12.2022
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 200 военных ВСУ
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили почти 200 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:24
2022-12-31T14:44
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили почти 200 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве. "На Красно-Лиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений войск Украины в районе населенного пункта Серебрянка Луганской народной республики безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842490137.html
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
14:24 31.12.2022 (обновлено: 14:44 31.12.2022)
 
На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 200 военных ВСУ

Минобороны: Киев потерял почти 200 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили почти 200 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве.
"На Красно-Лиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений войск Украины в районе населенного пункта Серебрянка Луганской народной республики безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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