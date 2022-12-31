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На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 200 военных ВСУ

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 200 военных ВСУ - РИА Новости, 31.12.2022

На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили 200 военных ВСУ

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили почти 200 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:24

2022-12-31T14:24

2022-12-31T14:44

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях за сутки потери украинских войск составили почти 200 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве. "На Красно-Лиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений войск Украины в районе населенного пункта Серебрянка Луганской народной республики безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842490137.html

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