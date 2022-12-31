https://ria.ru/20221231/plennye-1842660079.html

Более 40 военных ЛНР вернулись из плена в рамках обмена перед Новым годом

Более 40 военных ЛНР вернулись из плена в рамках обмена перед Новым годом - РИА Новости, 31.12.2022

Более 40 военных ЛНР вернулись из плена в рамках обмена перед Новым годом

Более 40 военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики в преддверии Нового года вернули из украинского плена в рамках обмена 31 декабря,... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T18:40

2022-12-31T18:40

2022-12-31T18:40

специальная военная операция на украине

в мире

виктория сердюкова

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 31 дек – РИА Новости. Более 40 военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики в преддверии Нового года вернули из украинского плена в рамках обмена 31 декабря, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова. Ранее в субботу МО РФ сообщило, что более 80 российских военнослужащих освобождены из украинского плена в результате переговоров. "Еще 41 военнослужащий Луганской Народной Республики освобожден из украинского плена и вернется домой", - сказала Сердюкова. По ее словам, на данный момент им оказывают всю необходимую помощь, в первую очередь, военнослужащие должны пройти медицинское обследование.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, россия