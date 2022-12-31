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Более 40 военных ЛНР вернулись из плена в рамках обмена перед Новым годом - РИА Новости, 31.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/plennye-1842660079.html
Более 40 военных ЛНР вернулись из плена в рамках обмена перед Новым годом
Более 40 военных ЛНР вернулись из плена в рамках обмена перед Новым годом - РИА Новости, 31.12.2022
Более 40 военных ЛНР вернулись из плена в рамках обмена перед Новым годом
Более 40 военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики в преддверии Нового года вернули из украинского плена в рамках обмена 31 декабря,... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T18:40
2022-12-31T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
виктория сердюкова
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 31 дек – РИА Новости. Более 40 военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики в преддверии Нового года вернули из украинского плена в рамках обмена 31 декабря, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова. Ранее в субботу МО РФ сообщило, что более 80 российских военнослужащих освобождены из украинского плена в результате переговоров. "Еще 41 военнослужащий Луганской Народной Республики освобожден из украинского плена и вернется домой", - сказала Сердюкова. По ее словам, на данный момент им оказывают всю необходимую помощь, в первую очередь, военнослужащие должны пройти медицинское обследование.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктория Сердюкова, Луганская Народная Республика, Россия
18:40 31.12.2022
 
Более 40 военных ЛНР вернулись из плена в рамках обмена перед Новым годом

Сердюкова: более 40 военных ЛНР вернулись из плена в рамках обмена перед Новым годом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкАвтобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 дек – РИА Новости. Более 40 военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики в преддверии Нового года вернули из украинского плена в рамках обмена 31 декабря, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова.
Ранее в субботу МО РФ сообщило, что более 80 российских военнослужащих освобождены из украинского плена в результате переговоров.
"Еще 41 военнослужащий Луганской Народной Республики освобожден из украинского плена и вернется домой", - сказала Сердюкова.
По ее словам, на данный момент им оказывают всю необходимую помощь, в первую очередь, военнослужащие должны пройти медицинское обследование.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктория СердюковаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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