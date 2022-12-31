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Раскрыта главная опасность новогодней елки
Раскрыта главная опасность новогодней елки - РИА Новости, 31.12.2022
Раскрыта главная опасность новогодней елки
Горящие елочные гирлянды могут привести к пожару, если оставить их включенными на длительное время, сообщила в беседе с агентством “Прайм” заместитель... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T02:15
2022-12-31T02:15
2022-12-31T02:15
новый год — 2023
общество
роскачество
городское хозяйство москвы
ольга шанаева
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Горящие елочные гирлянды могут привести к пожару, если оставить их включенными на длительное время, сообщила в беседе с агентством “Прайм” заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.Она рассказала, что в такой ситуации необходимо в первую очередь выключить гирлянду и вывести людей из комнаты.По словам замруководителя Роскачества, этот метод приведет к разбрызгиванию расплавленной синтетики и увеличению площади пожара.При возгорании живого дерева необходимо повалить его на пол, накрыть плотной тканью и уже после этого залить водой. Вместо воды можно также использовать огнетушитель.Если справиться с огнем самостоятельно не получилось, нужно немедленно вызвать пожарную службу по номеру 01, 101 или 112.
https://ria.ru/20221229/mchs-1842073650.html
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общество, роскачество, городское хозяйство москвы, ольга шанаева, россия
Новый год — 2023, Общество, Роскачество, Городское хозяйство Москвы, Ольга Шанаева, Россия
Раскрыта главная опасность новогодней елки
Замруководителя Роскачества Шанаева: горящие елочные гирлянды могут привести к пожару