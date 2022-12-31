https://ria.ru/20221231/obraschenie-1842856607.html

Си Цзиньпин в канун 2023 года выступил с Новогодним обращением

Си Цзиньпин в канун 2023 года выступил с Новогодним обращением - РИА Новости, 02.01.2023

Си Цзиньпин в канун 2023 года выступил с Новогодним обращением

Председатель КНР Си Цзиньпин в канун 2023 года выступил с Новогодним обращением. РИА Новости, 02.01.2023

2022-12-31T17:19

2022-12-31T17:19

2023-01-02T17:26

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си цзиньпин

китай

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МОСКВА, 31 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин в канун 2023 года выступил с Новогодним обращением."Дорогие соотечественники! Совсем скоро наступит 2023 год. В Пекине от всей души поздравляю вас всех с Новым годом! В 2022 году успешно завершил свою работу 20-й Всекитайский съезд КПК, на котором выработан грандиозный план по всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и всестороннему продвижению великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. Съезд протрубил новый поход нашего времени", - сказал Си Цзиньпин.По его словам, Китай, как вторая экономика мира, сохранила устойчивое экономическое развитие. Ожидается, что по итогам года ВВП Китая превысит 120 триллионов юаней. Несмотря на глобальный продовольственный кризис, производство зерна в Китае увеличивается 19 лет подряд."Мы надежно держим в своих руках продовольственные гарантии китайского народа. Нам удалось закрепить достижения в области интенсивной ликвидации бедности, всесторонне стимулировать подъем села, усилить поддержку предприятий и уменьшить их бремя путем принятия серии мер по сокращению налогов и сборов, сосредоточить усилия на насущных проблемах, которые больше всего волнуют простых людей. С момента вспышки пандемии мы твердо придерживаемся принципа "люди и их жизнь превыше всего", в духе научной обоснованности и целенаправленности предпринимаем противоковидные мероприятия и их оптимизируем в соответствии с развитием эпидситуации, максимально защищаем безопасность и сохранность жизни человека. Кадровые работники и народные массы, в особенности медики и работники низового звена, приложили упорные и титанические усилия, что позволило нам выстоять перед беспрецедентными трудностями и вызовами. В этом видим отдачу каждого гражданина. В настоящее время наша страна вступила в новый этап борьбы с коронавирусом. Пандемия все еще не ушла, но ее мы победим вместе. Всех нас объединяют непоколебимость в деле и уверенность в том, что рассвет впереди. Давайте вперед. Настойчивость и сплоченность к победе ведут", - отметил Си Цзиньпин.Сегодняшний Китай добивается осуществления своей мечты. В Пекине успешно прошли Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, произведены запуски пилотируемых кораблей "Шэньчжоу-13", "Шэньчжоу-14" и "Шэньчжоу-15". Полностью завершено строительство китайской космической станции. Народная армия Китая отметила свое 95-летие, офицеры и солдаты уверенными шагами идут по пути укрепления и развития вооруженных сил. Спущен на воду третий авианосец "Фуцзянь". Первый китайский магистральный авиалайнер C919 поставлен заказчику. ГЭС Байхэтань полностью введена в эксплуатацию.Сегодняшний Китай сохраняет сильную жизнеспособность. Динамично развиваются экспериментальные зоны свободной торговли и порт свободной торговли Хайнань. Побережье страны активно наращивает инновации. Ускоренными темпами развиваются центральный и западный районы. Возрождение Северо-Востока набирает обороты. Приграничные районы содействуют повышению благосостояния местного населения. Китайская экономика отличается высокой стрессоустойчивостью, огромным потенциалом и неисчерпаемой жизненной силой, обещает быть динамично растущей на долгосрочную перспективу. Китай обеспечивает долгосрочное процветание и стабильность в Сянгане и Аомэне.По словам Си Цзиньпина, в эпоху колоссальных перемен мир далеко не спокоен. Китай был и остается верным стражем мира и развития, был и остается преданным другом и партнером. "Мы решительно стоим на правильной стороне истории, ратуем за прогресс человеческой цивилизации, предлагаем китайскую мудрость и китайский вариант во имя мира и развития человечества", - сказал он.Си Цзиньпин поздравил соотечественников с наступающим Новым Годом."Желаю нашей дорогой Родине процветания и роста могущества, а народу - счастья и благополучия. Пусть в мире царит мир и гармония, счастье и спокойствие. С Новым годом! Пусть сбудутся все мечты! Всего самого доброго!, - сказал председатель КНР.

https://ria.ru/20221230/kitay-1842431353.html

https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

https://ria.ru/20221226/tovarooborot-1841447561.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

си цзиньпин, китай