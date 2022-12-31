https://ria.ru/20221231/mirnyy-1842626340.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.12.2022
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:30
2022-12-31T14:30
2022-12-31T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар по Кировскому району Донецка, ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842490137.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Представительство ДНР: при обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель