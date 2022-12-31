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Эксперт Минздрава напомнил перед Новым годом, как действовать при ожогах
Эксперт Минздрава напомнил перед Новым годом, как действовать при ожогах - РИА Новости, 31.12.2022
Эксперт Минздрава напомнил перед Новым годом, как действовать при ожогах
При ожогах от бенгальских огней, салютов или петард следует охладить обожженную часть тела холодной водой в течение 20 минут, закрыть повреждённый участок... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T01:43
2022-12-31T01:43
2022-12-31T01:43
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. При ожогах от бенгальских огней, салютов или петард следует охладить обожженную часть тела холодной водой в течение 20 минут, закрыть повреждённый участок нетугой повязкой и дать пострадавшему тёплое питье, при этом вскрывать ожоговые пузыри или наносить на них мази нельзя, заявил главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Леонид Дежурный. Он пояснил, что при ожоге следует охлаждать обожженную часть тела под струей холодной воды в течение 20 минут, а при отсутствии воды можно приложить лед поверх повязки или ткани. Немедленное охлаждение ослабит боль, снизит отечность, уменьшит площадь и глубину ожогов, уточнил специалист. Кроме того, рекомендуется закрыть ожоговую поверхность нетугой повязкой и дать пострадавшему теплое питье. Вскрывать ожоговые пузыри, убирать с пораженной поверхности части обгоревшей одежды, а также наносить на пораженные участки мази, кремы, масло нельзя, подчеркнул Дежурный.
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Эксперт Минздрава напомнил перед Новым годом, как действовать при ожогах
Эксперт Минздрава перед Новым годом напомнил, что мазать ожоги кремом и маслом нельзя
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. При ожогах от бенгальских огней, салютов или петард следует охладить обожженную часть тела холодной водой в течение 20 минут, закрыть повреждённый участок нетугой повязкой и дать пострадавшему тёплое питье, при этом вскрывать ожоговые пузыри или наносить на них мази нельзя, заявил главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Леонид Дежурный.
"К травматологам во время праздников обращается множество людей с ожогами разной степени тяжести. Ожоги могут возникать под прямым воздействием на кожу пламени, пара, горячих предметов (такие ожоги называются термическими). Оказание первой помощи при различных видах ожогов практически одинаково",- сказал Дежурный журналистам.
Он пояснил, что при ожоге следует охлаждать обожженную часть тела под струей холодной воды в течение 20 минут, а при отсутствии воды можно приложить лед поверх повязки или ткани. Немедленное охлаждение ослабит боль, снизит отечность, уменьшит площадь и глубину ожогов, уточнил специалист.
Кроме того, рекомендуется закрыть ожоговую поверхность нетугой повязкой и дать пострадавшему теплое питье. Вскрывать ожоговые пузыри, убирать с пораженной поверхности части обгоревшей одежды, а также наносить на пораженные участки мази, кремы, масло нельзя, подчеркнул Дежурный.