https://ria.ru/20221231/minzdrav-1842577340.html

Эксперт Минздрава напомнил перед Новым годом, как действовать при ожогах

Эксперт Минздрава напомнил перед Новым годом, как действовать при ожогах - РИА Новости, 31.12.2022

Эксперт Минздрава напомнил перед Новым годом, как действовать при ожогах

При ожогах от бенгальских огней, салютов или петард следует охладить обожженную часть тела холодной водой в течение 20 минут, закрыть повреждённый участок... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T01:43

2022-12-31T01:43

2022-12-31T01:43

новый год — 2023

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590613724_0:11:1115:638_1920x0_80_0_0_e5e41aaa785dc8552cf60da6bf14551c.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. При ожогах от бенгальских огней, салютов или петард следует охладить обожженную часть тела холодной водой в течение 20 минут, закрыть повреждённый участок нетугой повязкой и дать пострадавшему тёплое питье, при этом вскрывать ожоговые пузыри или наносить на них мази нельзя, заявил главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Леонид Дежурный. Он пояснил, что при ожоге следует охлаждать обожженную часть тела под струей холодной воды в течение 20 минут, а при отсутствии воды можно приложить лед поверх повязки или ткани. Немедленное охлаждение ослабит боль, снизит отечность, уменьшит площадь и глубину ожогов, уточнил специалист. Кроме того, рекомендуется закрыть ожоговую поверхность нетугой повязкой и дать пострадавшему теплое питье. Вскрывать ожоговые пузыри, убирать с пораженной поверхности части обгоревшей одежды, а также наносить на пораженные участки мази, кремы, масло нельзя, подчеркнул Дежурный.

https://ria.ru/20221230/pokhmele-1842441092.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия