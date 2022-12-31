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Российские войска освободили село Дорожнянка в Запорожской области - РИА Новости, 31.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221231/minoborony-1842623146.html
Российские войска освободили село Дорожнянка в Запорожской области
Российские войска освободили село Дорожнянка в Запорожской области - РИА Новости, 31.12.2022
Российские войска освободили село Дорожнянка в Запорожской области
Российские войска в ходе наступления на Южнодонецком направлении освободили село Дорожнянка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:06
2022-12-31T15:05
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские войска в ходе наступления на Южнодонецком направлении освободили село Дорожнянка в Запорожской области, сообщили в Минобороны.В военном ведомстве рассказали и о боевых действиях на других участках фронта. Так, на Купянском направлении артиллерия и армейская авиация нанесли поражение трем украинским ротным тактическим группам в районе Тимковки, Кисловки и Новоселовского в Харьковской области. Там ВСУ потеряли более 50 человек, две бронемашины и три пикапа. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянки (ЛНР) безвозвратные потери украинских подразделений составили до 140 военнослужащих, пять танков, семь бронемашин и четыре пикапа, а на Донецком направлении — более 80 единиц живой силы украинских подразделений, два БТР, четыре бронеавтомобиля и три пикапа. Воздушно-космические силы, в свою очередь, нанесли удары высокоточным оружием под Красным Лиманом и Червоной Дибровой в ДНР. Там они поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников.Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 75 артиллерийских подразделений ВСУ, личный состав и военную технику в 92 районах. В частности, уничтожены два склада вооружения и боеприпасов на территории ДНР и в Запорожской области, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, четыре американские гаубицы М777 и одна чешская Dana. А в районе Константиновки в ДНР — пусковая установка РСЗО HIMARS, две боевые машины "Град" и гаубица 2С1 "Гвоздика", из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка.Российские истребители сбили за сутки два украинских вертолета Ми-8, а подразделения ПВО — восемь беспилотников.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221231/rakety-1842582042.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:06 31.12.2022 (обновлено: 15:05 31.12.2022)
 
Российские войска освободили село Дорожнянка в Запорожской области

Минобороны заявило об освобождении села Дорожнянка в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация", Запорожское направление
Военнослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация, Запорожское направление - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация", Запорожское направление. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские войска в ходе наступления на Южнодонецком направлении освободили село Дорожнянка в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
"Уничтожены до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов", — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали и о боевых действиях на других участках фронта. Так, на Купянском направлении артиллерия и армейская авиация нанесли поражение трем украинским ротным тактическим группам в районе Тимковки, Кисловки и Новоселовского в Харьковской области. Там ВСУ потеряли более 50 человек, две бронемашины и три пикапа.
На Краснолиманском направлении в районе Серебрянки (ЛНР) безвозвратные потери украинских подразделений составили до 140 военнослужащих, пять танков, семь бронемашин и четыре пикапа, а на Донецком направлении — более 80 единиц живой силы украинских подразделений, два БТР, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.
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Воздушно-космические силы, в свою очередь, нанесли удары высокоточным оружием под Красным Лиманом и Червоной Дибровой в ДНР. Там они поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 75 артиллерийских подразделений ВСУ, личный состав и военную технику в 92 районах. В частности, уничтожены два склада вооружения и боеприпасов на территории ДНР и в Запорожской области, а также радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, четыре американские гаубицы М777 и одна чешская Dana. А в районе Константиновки в ДНР — пусковая установка РСЗО HIMARS, две боевые машины "Град" и гаубица 2С1 "Гвоздика", из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка.
Российские истребители сбили за сутки два украинских вертолета Ми-8, а подразделения ПВО — восемь беспилотников.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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