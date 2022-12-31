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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 31.12.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска в 16.30 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T16:52
2022-12-31T16:52
2022-12-31T16:53
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.30 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
16:52 31.12.2022 (обновлено: 16:53 31.12.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Макеевке