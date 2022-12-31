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В горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин под Новый год

В горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин под Новый год - РИА Новости, 31.12.2022

В горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин под Новый год

Сход лавин прогнозируется до конца 2022 года в высокогорных районах Краснодарского края и Северного Кавказа, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T03:23

2022-12-31T03:23

2022-12-31T03:24

северный кавказ

краснодарский край

мурманская область

внии гочс

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сход лавин прогнозируется до конца 2022 года в высокогорных районах Краснодарского края и Северного Кавказа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что до конца этого года риски схода лавин и снежных масс, в том числе в результате антропогенной деятельности, также остаются в горных районах ряда регионов Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и в Мурманской области.

https://ria.ru/20221230/pogoda-1842504417.html

северный кавказ

краснодарский край

мурманская область

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северный кавказ, краснодарский край, мурманская область, внии гочс