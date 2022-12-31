https://ria.ru/20221231/kuban-1842581793.html
В горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин под Новый год
В горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин под Новый год - РИА Новости, 31.12.2022
В горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин под Новый год
Сход лавин прогнозируется до конца 2022 года в высокогорных районах Краснодарского края и Северного Кавказа, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T03:23
2022-12-31T03:23
2022-12-31T03:24
северный кавказ
краснодарский край
мурманская область
внии гочс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793894082_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e23208f395b9df769401c84f385c990a.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сход лавин прогнозируется до конца 2022 года в высокогорных районах Краснодарского края и Северного Кавказа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что до конца этого года риски схода лавин и снежных масс, в том числе в результате антропогенной деятельности, также остаются в горных районах ряда регионов Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и в Мурманской области.
https://ria.ru/20221230/pogoda-1842504417.html
северный кавказ
краснодарский край
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793894082_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_36d45de5428ea9d5276f330171234ff6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный кавказ, краснодарский край, мурманская область, внии гочс
Северный Кавказ, Краснодарский край, Мурманская область, ВНИИ ГОЧС
03:23 31.12.2022 (обновлено: 03:24 31.12.2022)
В горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин под Новый год
ВНИИ ГОЧС: в горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин до конца 2022 года