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В горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин под Новый год - РИА Новости, 31.12.2022
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В горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин под Новый год
В горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин под Новый год - РИА Новости, 31.12.2022
В горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин под Новый год
Сход лавин прогнозируется до конца 2022 года в высокогорных районах Краснодарского края и Северного Кавказа, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T03:23
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северный кавказ
краснодарский край
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внии гочс
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сход лавин прогнозируется до конца 2022 года в высокогорных районах Краснодарского края и Северного Кавказа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Ученые института отмечают, что до конца этого года риски схода лавин и снежных масс, в том числе в результате антропогенной деятельности, также остаются в горных районах ряда регионов Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и в Мурманской области.
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северный кавказ
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северный кавказ, краснодарский край, мурманская область, внии гочс
Северный Кавказ, Краснодарский край, Мурманская область, ВНИИ ГОЧС
03:23 31.12.2022 (обновлено: 03:24 31.12.2022)
 
В горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин под Новый год

ВНИИ ГОЧС: в горах Кубани и Северного Кавказа ожидается сход лавин до конца 2022 года

© Фото : Пресс-служба курорта Красная Поляна/Екатерина ПавлюченкоКрасная Поляна. Вид на водопад Медвежий со смотровой площадки на высоте 2200 метров
Красная Поляна. Вид на водопад Медвежий со смотровой площадки на высоте 2200 метров - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© Фото : Пресс-служба курорта Красная Поляна/Екатерина Павлюченко
Красная Поляна. Вид на водопад Медвежий со смотровой площадки на высоте 2200 метров . Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сход лавин прогнозируется до конца 2022 года в высокогорных районах Краснодарского края и Северного Кавказа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"На территории Краснодарского края наибольшие риски — на высотах свыше 1,5 тысячи метров и 2,5 тысячи метров в горах Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что до конца этого года риски схода лавин и снежных масс, в том числе в результате антропогенной деятельности, также остаются в горных районах ряда регионов Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и в Мурманской области.
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Северный КавказКраснодарский крайМурманская областьВНИИ ГОЧС
 
 
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