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Лукашенко в преддверии Нового года подарил журналистам кроликов - РИА Новости, 31.12.2022
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Лукашенко в преддверии Нового года подарил журналистам кроликов
Лукашенко в преддверии Нового года подарил журналистам кроликов - РИА Новости, 31.12.2022
Лукашенко в преддверии Нового года подарил журналистам кроликов
Белорусский гостелеканал "Беларусь 1" в преддверии Нового года, года Черного водяного кролика по восточному календарю, показал личное подворье президента страны РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T12:11
2022-12-31T12:20
новый год — 2023
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 31 дек – РИА Новости. Белорусский гостелеканал "Беларусь 1" в преддверии Нового года, года Черного водяного кролика по восточному календарю, показал личное подворье президента страны Александра Лукашенко, который подарил журналисткам кроликов из своего крольчатника. В эфире телеканала продемонстрировали, что на подворье президента живут куры, индюки и даже страусы, а также коровы, козы, кони, в том числе пони. Сотрудники подворья рассказали, что животные не только знают и не боятся президента, но и радуются его приезду. Одна из сотрудниц заявила, что "коровки просто расцветают", когда приезжает президент, чувствуют заранее, когда он приедет, например, чтобы привезти траву на сено, которую сам скашивает. Журналистки телеканала в том числе посетили крольчатник, где содержатся кролики разных пород, – декоративные, калифорнийские, бургундские, немецкая ангора, французский баран. Там к журналистам присоединился и глава государства, проведя для журналисток небольшую экскурсию. Затем Лукашенко подарил журналисткам двух кроликов – черного и белого, а также пообещал снабдить кормом для кроликов. Президент пожелал, чтобы эти кролики долго жили у журналисток. "Если кролик будет жить в этом году, хорошо жить, то и вам будет хорошо", - сказал он. Ранее Лукашенко рассказывал об увлечении сельским хозяйством. Так, по его словам, на территории своей резиденции он выращивает арбузы, картофель и другие культуры, а урожай отдает в детские дома и дома престарелых. По словам главы государства, его не в чем упрекнуть – он "как был простым человеком, крестьянином", так им и остался, и это для него "на всю жизнь". Президент также рассказывал и о личном подворье, где, в частности, есть 11 коров и козы, и о том, что посещение этой фермы было его "отдушиной", в том числе в условиях пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20221229/lukashenko-1842157103.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
Новый год — 2023, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
12:11 31.12.2022 (обновлено: 12:20 31.12.2022)
 
Лукашенко в преддверии Нового года подарил журналистам кроликов

Лукашенко в преддверии Нового года показал журналистам свой крольчатник

© "Беларусь 1" Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил кроликов телеведущим на "Беларусь 1"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил кроликов телеведущим на Беларусь 1
© "Беларусь 1"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил кроликов телеведущим на "Беларусь 1"
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 дек – РИА Новости. Белорусский гостелеканал "Беларусь 1" в преддверии Нового года, года Черного водяного кролика по восточному календарю, показал личное подворье президента страны Александра Лукашенко, который подарил журналисткам кроликов из своего крольчатника.
В эфире телеканала продемонстрировали, что на подворье президента живут куры, индюки и даже страусы, а также коровы, козы, кони, в том числе пони. Сотрудники подворья рассказали, что животные не только знают и не боятся президента, но и радуются его приезду. Одна из сотрудниц заявила, что "коровки просто расцветают", когда приезжает президент, чувствуют заранее, когда он приедет, например, чтобы привезти траву на сено, которую сам скашивает.
Журналистки телеканала в том числе посетили крольчатник, где содержатся кролики разных пород, – декоративные, калифорнийские, бургундские, немецкая ангора, французский баран.
Там к журналистам присоединился и глава государства, проведя для журналисток небольшую экскурсию. Затем Лукашенко подарил журналисткам двух кроликов – черного и белого, а также пообещал снабдить кормом для кроликов.
Президент пожелал, чтобы эти кролики долго жили у журналисток. "Если кролик будет жить в этом году, хорошо жить, то и вам будет хорошо", - сказал он.
Ранее Лукашенко рассказывал об увлечении сельским хозяйством. Так, по его словам, на территории своей резиденции он выращивает арбузы, картофель и другие культуры, а урожай отдает в детские дома и дома престарелых. По словам главы государства, его не в чем упрекнуть – он "как был простым человеком, крестьянином", так им и остался, и это для него "на всю жизнь". Президент также рассказывал и о личном подворье, где, в частности, есть 11 коров и козы, и о том, что посещение этой фермы было его "отдушиной", в том числе в условиях пандемии коронавируса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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