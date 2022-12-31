https://ria.ru/20221231/kroliki-1842606254.html

Лукашенко в преддверии Нового года подарил журналистам кроликов

Лукашенко в преддверии Нового года подарил журналистам кроликов - РИА Новости, 31.12.2022

Лукашенко в преддверии Нового года подарил журналистам кроликов

Белорусский гостелеканал "Беларусь 1" в преддверии Нового года, года Черного водяного кролика по восточному календарю, показал личное подворье президента страны РИА Новости, 31.12.2022

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МИНСК, 31 дек – РИА Новости. Белорусский гостелеканал "Беларусь 1" в преддверии Нового года, года Черного водяного кролика по восточному календарю, показал личное подворье президента страны Александра Лукашенко, который подарил журналисткам кроликов из своего крольчатника. В эфире телеканала продемонстрировали, что на подворье президента живут куры, индюки и даже страусы, а также коровы, козы, кони, в том числе пони. Сотрудники подворья рассказали, что животные не только знают и не боятся президента, но и радуются его приезду. Одна из сотрудниц заявила, что "коровки просто расцветают", когда приезжает президент, чувствуют заранее, когда он приедет, например, чтобы привезти траву на сено, которую сам скашивает. Журналистки телеканала в том числе посетили крольчатник, где содержатся кролики разных пород, – декоративные, калифорнийские, бургундские, немецкая ангора, французский баран. Там к журналистам присоединился и глава государства, проведя для журналисток небольшую экскурсию. Затем Лукашенко подарил журналисткам двух кроликов – черного и белого, а также пообещал снабдить кормом для кроликов. Президент пожелал, чтобы эти кролики долго жили у журналисток. "Если кролик будет жить в этом году, хорошо жить, то и вам будет хорошо", - сказал он. Ранее Лукашенко рассказывал об увлечении сельским хозяйством. Так, по его словам, на территории своей резиденции он выращивает арбузы, картофель и другие культуры, а урожай отдает в детские дома и дома престарелых. По словам главы государства, его не в чем упрекнуть – он "как был простым человеком, крестьянином", так им и остался, и это для него "на всю жизнь". Президент также рассказывал и о личном подворье, где, в частности, есть 11 коров и козы, и о том, что посещение этой фермы было его "отдушиной", в том числе в условиях пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20221229/lukashenko-1842157103.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия