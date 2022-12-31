https://ria.ru/20221231/koronavirus-1842599734.html

В Москве за сутки госпитализировали 126 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 126 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 126 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1283 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T11:13

2022-12-31T11:13

2022-12-31T11:13

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760293007_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_cea378140b24d191305c5c876c7f7209.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1283 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1283, госпитализированы 126 человек, выздоровели 1420 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1420 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 300 403 случая коронавируса, выздоровели 3 105 930 человек, умерли 47 477 человек.

https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840734057.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество