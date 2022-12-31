https://ria.ru/20221231/koronavirus-1842599734.html
В Москве за сутки госпитализировали 126 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 126 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 126 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1283 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T11:13
2022-12-31T11:13
2022-12-31T11:13
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1283 случая COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1283, госпитализированы 126 человек, выздоровели 1420 человек, 14 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1420 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 300 403 случая коронавируса, выздоровели 3 105 930 человек, умерли 47 477 человек.
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
В Москве за сутки госпитализировали 126 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1283 случая COVID-19, умерли 14 человек