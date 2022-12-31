https://ria.ru/20221231/kndr-1842579578.html

КНДР запустила баллистическую ракету, пишут СМИ

КНДР запустила баллистическую ракету, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2022

КНДР запустила баллистическую ракету, пишут СМИ

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T02:23

2022-12-31T02:23

2022-12-31T02:36

в мире

космос - риа наука

японское море

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СЕУЛ, 31 дек — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.По информации агентства, сейчас они оценивают дальность, высоту и скорость полета снаряда.В пятницу Сеул заявил об успешном тесте твердотопливной ракеты-носитель.КНДР 18 декабря испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника, 23 декабря Пхеньян вновь запустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять северокорейских дронов проникли на территорию южного соседа.Помимо сегодняшнего пуска, КНДР испытала в этом году баллистические ракеты 38 раз, всего запустив примерно 70 ракет. Также Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

https://ria.ru/20221228/provokatsii-1841957266.html

японское море

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в мире, космос - риа наука, японское море