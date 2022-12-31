02:23 31.12.2022 (обновлено: 02:36 31.12.2022)
КНДР запустила баллистическую ракету, пишут СМИ
Рёнхап: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 31 дек — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
По информации агентства, сейчас они оценивают дальность, высоту и скорость полета снаряда.
В пятницу Сеул заявил об успешном тесте твердотопливной ракеты-носитель.
КНДР 18 декабря испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника, 23 декабря Пхеньян вновь запустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять северокорейских дронов проникли на территорию южного соседа.
Помимо сегодняшнего пуска, КНДР испытала в этом году баллистические ракеты 38 раз, всего запустив примерно 70 ракет. Также Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.
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