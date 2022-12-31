Рейтинг@Mail.ru
КНДР запустила баллистическую ракету, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221231/kndr-1842579578.html
КНДР запустила баллистическую ракету, пишут СМИ
КНДР запустила баллистическую ракету, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2022
КНДР запустила баллистическую ракету, пишут СМИ
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T02:23
2022-12-31T02:36
в мире
космос - риа наука
японское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/70/1510967005_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3124f9f78ffd0005e921c32afbc1456b.jpg
СЕУЛ, 31 дек — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.По информации агентства, сейчас они оценивают дальность, высоту и скорость полета снаряда.В пятницу Сеул заявил об успешном тесте твердотопливной ракеты-носитель.КНДР 18 декабря испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника, 23 декабря Пхеньян вновь запустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять северокорейских дронов проникли на территорию южного соседа.Помимо сегодняшнего пуска, КНДР испытала в этом году баллистические ракеты 38 раз, всего запустив примерно 70 ракет. Также Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.
https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html
https://ria.ru/20221228/provokatsii-1841957266.html
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/70/1510967005_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_c35c93fcea8218aa3ad3fe58fb1db6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, японское море
В мире, Космос - РИА Наука, Японское море
02:23 31.12.2022 (обновлено: 02:36 31.12.2022)
 
КНДР запустила баллистическую ракету, пишут СМИ

Рёнхап: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 31 дек — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
По информации агентства, сейчас они оценивают дальность, высоту и скорость полета снаряда.
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 08:00
Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США
В пятницу Сеул заявил об успешном тесте твердотопливной ракеты-носитель.
КНДР 18 декабря испытала на двух баллистических ракетах средней дальности системы для разведывательного военного спутника, 23 декабря Пхеньян вновь запустил две баллистические ракеты, предположительно, с твердотопливным двигателем, а 26 декабря пять северокорейских дронов проникли на территорию южного соседа.
Помимо сегодняшнего пуска, КНДР испытала в этом году баллистические ракеты 38 раз, всего запустив примерно 70 ракет. Также Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 16:23
Лидер Южной Кореи обозначил ответные меры на провокации КНДР
 
В миреКосмос - РИА НаукаЯпонское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала