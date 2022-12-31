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Большинство россиян будут в новогодние каникулы дома, показало исследование

Большинство россиян будут в новогодние каникулы дома, показало исследование - РИА Новости, 31.12.2022

Большинство россиян будут в новогодние каникулы дома, показало исследование

Большинство россиян проведут новогодние каникулы дома, каждый пятый будет работать на основной работе либо подработке, показало исследование HeadHunter, которое РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T13:35

2022-12-31T13:35

2022-12-31T13:35

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Большинство россиян проведут новогодние каникулы дома, каждый пятый будет работать на основной работе либо подработке, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. По данным исследования, в этом году 59% россиян планирую отдыхать дома, 12% - подрабатывать, а 11% - работать на своей основной работе, каждый десятый (10%) собирается отдыхать и путешествовать по России, 4% отправятся в заграничную поездку. Остальные затруднились ответить. Чаще других собираются подрабатывать на каникулах маркетологи (17%), а также рабочий персонал и представители сферы образования (по 16%), а трудиться на основной работе – представители сферы транспорта (23%) и туризма (20%). Путешествовать по стране в январские праздники чаще всех будут работники образования (18%), а отдыхать за границей – представители туристической индустрии (10%). Среди тех, кто будет проводить каникулы в путешествии по России, большинство собираются поехать в Москву (16%), Санкт-Петербург (11%), Московскую область (10%) и Краснодарский край (7%). Исследование проводилось с 7 по 29 декабря 2022 года среди 2676 российских соискателей.

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россия, москва, санкт-петербург, новый год