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Тверской губернатор передал военнослужащим гуманитарный груз
Тверской губернатор передал военнослужащим гуманитарный груз - РИА Новости, 31.12.2022
Тверской губернатор передал военнослужащим гуманитарный груз
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прифронтовой зоне СВО встретился с с добровольцами танкового батальона "Волга", его командиром, героем России Раилем... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:37
2022-12-31T15:37
2022-12-31T15:37
тверская область
россия
игорь руденя
безопасность
вооруженные силы рф
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ТВЕРЬ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прифронтовой зоне СВО встретился с с добровольцами танкового батальона "Волга", его командиром, героем России Раилем Габдрахмановым, военнослужащими батальона из разных субъектов страны, а также с бойцами авиационного подразделения из Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава региона обсудил бытовые вопросы, вопросы финансового обеспечения и другие, поинтересовался условиями пребывания военнослужащими, их потребностями."Все необходимое для быта и несения службы будет предоставлено", - заверил Руденя.Он передал военнослужащим теплую одежду, бытовую технику, инструменты, продукты питания и медикаменты, спальные мешки, теплые сапоги, предметы первой необходимости, а также письма и рисунки от тверских детей.В пресс-службе отметили, что все вещи были собраны в соответствии с пожеланиями самих военнослужащих. Особенно важно, как они сами подчеркнули, было получить обратную связь от земляков.По итогам встречи глава региона поручил курирующим областным ведомствам поддерживать постоянную связь с бойцами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь руденя, безопасность, вооруженные силы рф
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Тверской губернатор передал военнослужащим гуманитарный груз
Губернатор Руденя в зоне СВО встретился с с добровольцами танкового батальона "Волга"
ТВЕРЬ, 31 дек - РИА Новости.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прифронтовой зоне СВО встретился с с добровольцами танкового батальона "Волга", его командиром, героем России Раилем Габдрахмановым, военнослужащими батальона из разных субъектов страны, а также с бойцами авиационного подразделения из Верхневолжья, сообщает
пресс-служба регионального правительства.
Глава региона обсудил бытовые вопросы, вопросы финансового обеспечения и другие, поинтересовался условиями пребывания военнослужащими, их потребностями.
"Все необходимое для быта и несения службы будет предоставлено", - заверил Руденя.
Он передал военнослужащим теплую одежду, бытовую технику, инструменты, продукты питания и медикаменты, спальные мешки, теплые сапоги, предметы первой необходимости, а также письма и рисунки от тверских детей.
В пресс-службе отметили, что все вещи были собраны в соответствии с пожеланиями самих военнослужащих. Особенно важно, как они сами подчеркнули, было получить обратную связь от земляков.
По итогам встречи глава региона поручил курирующим областным ведомствам поддерживать постоянную связь с бойцами.