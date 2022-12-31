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Тверской губернатор передал военнослужащим гуманитарный груз

Тверской губернатор передал военнослужащим гуманитарный груз - РИА Новости, 31.12.2022

Тверской губернатор передал военнослужащим гуманитарный груз

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прифронтовой зоне СВО встретился с с добровольцами танкового батальона "Волга", его командиром, героем России Раилем... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T15:37

2022-12-31T15:37

2022-12-31T15:37

тверская область

россия

игорь руденя

безопасность

вооруженные силы рф

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ТВЕРЬ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прифронтовой зоне СВО встретился с с добровольцами танкового батальона "Волга", его командиром, героем России Раилем Габдрахмановым, военнослужащими батальона из разных субъектов страны, а также с бойцами авиационного подразделения из Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава региона обсудил бытовые вопросы, вопросы финансового обеспечения и другие, поинтересовался условиями пребывания военнослужащими, их потребностями."Все необходимое для быта и несения службы будет предоставлено", - заверил Руденя.Он передал военнослужащим теплую одежду, бытовую технику, инструменты, продукты питания и медикаменты, спальные мешки, теплые сапоги, предметы первой необходимости, а также письма и рисунки от тверских детей.В пресс-службе отметили, что все вещи были собраны в соответствии с пожеланиями самих военнослужащих. Особенно важно, как они сами подчеркнули, было получить обратную связь от земляков.По итогам встречи глава региона поручил курирующим областным ведомствам поддерживать постоянную связь с бойцами.

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россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, игорь руденя, безопасность, вооруженные силы рф