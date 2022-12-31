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Глава ПСБ Фрадков принял участие в акции "Елка желаний"
Глава ПСБ Фрадков принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 31.12.2022
Глава ПСБ Фрадков принял участие в акции "Елка желаний"
Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил три новогодних желания детей из ЛНР, Волгоградской и Запорожской... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:31
2022-12-31T14:31
2022-12-31T14:31
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петр фрадков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил три новогодних желания детей из ЛНР, Волгоградской и Запорожской областей, сообщает банк.Глава банка снял с елки три шара, в которых Полина (3 года) из Луганской Народной Республики загадала велосипед, Мария (5 лет) из Волгоградской области — шведскую стенку для занятий спортом, а Никита (8 лет) из Запорожской области хотел бы собственную гитару."Замечательной предновогодней традицией стало участие в акции "Елка желаний". Ребята, с большим удовольствием исполню все ваши пожелания. Желаю вам и вашим семьям счастья в новом году. Пусть у вас все получится!", — привели в банке слова Фрадкова.
https://ria.ru/20221229/zhelaniya-1842336383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Глава ПСБ Фрадков принял участие в акции "Елка желаний"
Председатель ПСБ исполнил три желания детей из ЛНР, Волгоградской и Запорожской областей