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Глава ПСБ Фрадков принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 31.12.2022
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Глава ПСБ Фрадков принял участие в акции "Елка желаний"
Глава ПСБ Фрадков принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 31.12.2022
Глава ПСБ Фрадков принял участие в акции "Елка желаний"
Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил три новогодних желания детей из ЛНР, Волгоградской и Запорожской... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:31
2022-12-31T14:31
общество
петр фрадков
луганская народная республика
запорожская область
волгоградская область
псб (банк псб)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил три новогодних желания детей из ЛНР, Волгоградской и Запорожской областей, сообщает банк.Глава банка снял с елки три шара, в которых Полина (3 года) из Луганской Народной Республики загадала велосипед, Мария (5 лет) из Волгоградской области — шведскую стенку для занятий спортом, а Никита (8 лет) из Запорожской области хотел бы собственную гитару."Замечательной предновогодней традицией стало участие в акции "Елка желаний". Ребята, с большим удовольствием исполню все ваши пожелания. Желаю вам и вашим семьям счастья в новом году. Пусть у вас все получится!", — привели в банке слова Фрадкова.
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луганская народная республика
запорожская область
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общество, петр фрадков, луганская народная республика, запорожская область, волгоградская область, псб (банк псб), новости компаний - экономика
Общество, Петр Фрадков, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Волгоградская область, ПСБ (Банк ПСБ), Новости компаний - Экономика
14:31 31.12.2022
 
Глава ПСБ Фрадков принял участие в акции "Елка желаний"

Председатель ПСБ исполнил три желания детей из ЛНР, Волгоградской и Запорожской областей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил три новогодних желания детей из ЛНР, Волгоградской и Запорожской областей, сообщает банк.
Глава банка снял с елки три шара, в которых Полина (3 года) из Луганской Народной Республики загадала велосипед, Мария (5 лет) из Волгоградской области — шведскую стенку для занятий спортом, а Никита (8 лет) из Запорожской области хотел бы собственную гитару.
"Замечательной предновогодней традицией стало участие в акции "Елка желаний". Ребята, с большим удовольствием исполню все ваши пожелания. Желаю вам и вашим семьям счастья в новом году. Пусть у вас все получится!", — привели в банке слова Фрадкова.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с детьми, которые оставили свои пожелания на акциях Дерево желаний и Елка желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 19:39Новый год — 2023
Губернатор Петербурга исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"
 
ОбществоПетр ФрадковЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьВолгоградская областьПСБ (Банк ПСБ)Новости компаний - Экономика
 
 
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