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В ДНР один человек погиб и двое пострадали от обстрелов ВСУ за сутки

В ДНР один человек погиб и двое пострадали от обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 31.12.2022

В ДНР один человек погиб и двое пострадали от обстрелов ВСУ за сутки

Один человек погиб, двое пострадали за сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T08:38

2022-12-31T08:38

2022-12-31T08:38

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали за сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 30 декабря до 08.00 31 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины