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В ДНР один человек погиб и двое пострадали от обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР один человек погиб и двое пострадали от обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 31.12.2022
В ДНР один человек погиб и двое пострадали от обстрелов ВСУ за сутки
Один человек погиб, двое пострадали за сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T08:38
2022-12-31T08:38
2022-12-31T08:38
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали за сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08.00 30 декабря до 08.00 31 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В ДНР один человек погиб и двое пострадали от обстрелов ВСУ за сутки
Штаб обороны ДНР сообщил об одном погибшем и двух раненных при обстрелах ВСУ за сутки