https://ria.ru/20221231/dnr-1842652211.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска за три минуты выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T17:24

2022-12-31T17:24

2022-12-31T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк