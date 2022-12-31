17:24 31.12.2022 (обновлено: 17:40 31.12.2022)
ВСУ обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.05 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.08 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.