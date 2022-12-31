ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Куйбышевскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.50 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.