https://ria.ru/20221230/zakon-1842405810.html

Путин закрепил понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" законом

Путин закрепил понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" законом - РИА Новости, 30.12.2022

Путин закрепил понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" законом

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" на законодательном уровне, документ должен создать... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:42

2022-12-30T10:42

2022-12-30T10:42

российский экспортный центр (рэц)

россия

владимир путин

вероника никишина

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" на законодательном уровне, документ должен создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к ННЭ."Для того, чтобы мы могли сделать инструменты поддержки экспортеров еще более эффективными, необходимо, чтобы все министерства и ведомства разговаривали "на одном языке". Закон, который закрепляет единообразный подход и понятие "несырьевой неэнергетический экспорт", поможет реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и росту поставок несырьевых неэнергетических товаров на мировые рынки", — считает генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Исторически сложилось так, что понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" не было закреплено законом, напоминает РЭЦ."Поэтому при принятии решений в том числе о применении мер господдержки это могло увеличивать сроки рассмотрения заявок от экспортеров, а также затруднять разработку новых механизмов государственной помощи", - отметили в центре.

https://ria.ru/20221228/rets-1841853357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, владимир путин, вероника никишина