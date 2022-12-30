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Путин закрепил понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" законом - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин закрепил понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" законом
Путин закрепил понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" законом - РИА Новости, 30.12.2022
Путин закрепил понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" законом
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" на законодательном уровне, документ должен создать... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:42
2022-12-30T10:42
российский экспортный центр (рэц)
россия
владимир путин
вероника никишина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" на законодательном уровне, документ должен создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к ННЭ."Для того, чтобы мы могли сделать инструменты поддержки экспортеров еще более эффективными, необходимо, чтобы все министерства и ведомства разговаривали "на одном языке". Закон, который закрепляет единообразный подход и понятие "несырьевой неэнергетический экспорт", поможет реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и росту поставок несырьевых неэнергетических товаров на мировые рынки", — считает генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Исторически сложилось так, что понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" не было закреплено законом, напоминает РЭЦ."Поэтому при принятии решений в том числе о применении мер господдержки это могло увеличивать сроки рассмотрения заявок от экспортеров, а также затруднять разработку новых механизмов государственной помощи", - отметили в центре.
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российский экспортный центр (рэц), россия, владимир путин, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Владимир Путин, Вероника Никишина
10:42 30.12.2022
 

Путин закрепил понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" законом

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВладивостокский морской торговый порт
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" на законодательном уровне, документ должен создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к ННЭ.
"Для того, чтобы мы могли сделать инструменты поддержки экспортеров еще более эффективными, необходимо, чтобы все министерства и ведомства разговаривали "на одном языке". Закон, который закрепляет единообразный подход и понятие "несырьевой неэнергетический экспорт", поможет реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и росту поставок несырьевых неэнергетических товаров на мировые рынки", — считает генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Исторически сложилось так, что понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" не было закреплено законом, напоминает РЭЦ.
"Поэтому при принятии решений в том числе о применении мер господдержки это могло увеличивать сроки рассмотрения заявок от экспортеров, а также затруднять разработку новых механизмов государственной помощи", - отметили в центре.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВладимир ПутинВероника Никишина
 
 
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