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Мирный житель получил ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/yasinovataya-1842528926.html
Мирный житель получил ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Мирный житель получил ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:46
2022-12-30T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получил мужчина 1963 года рождения. Обстрел города продолжается", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Мэр Ясиноватой ранее сообщал о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны украинских войск. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в пятницу сообщало о восьми обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе применив "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20221230/obstrely-1842393542.html
ясиноватая
украина
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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика
17:46 30.12.2022 (обновлено: 17:50 30.12.2022)
 
Мирный житель получил ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Мэр Шевченко: мирный житель получил ранение при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получил мужчина 1963 года рождения. Обстрел города продолжается", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.
Мэр Ясиноватой ранее сообщал о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны украинских войск.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в пятницу сообщало о восьми обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе применив "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 09:16Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 68 раз
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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