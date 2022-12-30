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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T09:39
2022-12-30T09:39
2022-12-30T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
киев
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В указанных регионах карта отмечена красным, министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 09.26" мск.Согласно данным онлайн-карты, в ночь на пятницу в Киеве и Киевской области тоже объявляли воздушную тревогу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, харьковская область, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
09:39 30.12.2022 (обновлено: 10:25 30.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в нескольких областях