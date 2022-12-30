https://ria.ru/20221230/tovary-1842428718.html

Путин сделал прогноз по товарообороту России и Китая

Путин сделал прогноз по товарообороту России и Китая - РИА Новости, 30.12.2022

Путин сделал прогноз по товарообороту России и Китая

Несмотря на шантаж некоторых стран Запада, товарооборот России и Китая увеличится по итогам года примерно на 25%, а планку в 200 миллиардов долларов, скорее... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:53

2022-12-30T11:53

2022-12-30T13:44

россия

китай

экономика

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Несмотря на шантаж некоторых стран Запада, товарооборот России и Китая увеличится по итогам года примерно на 25%, а планку в 200 миллиардов долларов, скорее всего, страны достигнут досрочно, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, нелегитимные ограничения и прямой шантаж со стороны некоторых стран Запада, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. По итогам года он увеличится примерно на 25%. При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в 200 миллиардов долларов мы сможем достигнуть досрочно", - сказал Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.

https://ria.ru/20221227/smi-1841525167.html

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россия, китай, экономика, владимир путин, си цзиньпин