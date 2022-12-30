https://ria.ru/20221230/tovary-1842428718.html
Путин сделал прогноз по товарообороту России и Китая
Путин сделал прогноз по товарообороту России и Китая - РИА Новости, 30.12.2022
Путин сделал прогноз по товарообороту России и Китая
Несмотря на шантаж некоторых стран Запада, товарооборот России и Китая увеличится по итогам года примерно на 25%, а планку в 200 миллиардов долларов, скорее... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:53
2022-12-30T11:53
2022-12-30T13:44
россия
китай
экономика
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Несмотря на шантаж некоторых стран Запада, товарооборот России и Китая увеличится по итогам года примерно на 25%, а планку в 200 миллиардов долларов, скорее всего, страны достигнут досрочно, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, нелегитимные ограничения и прямой шантаж со стороны некоторых стран Запада, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота. По итогам года он увеличится примерно на 25%. При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в 200 миллиардов долларов мы сможем достигнуть досрочно", - сказал Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.
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россия, китай, экономика, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин, Си Цзиньпин
11:53 30.12.2022 (обновлено: 13:44 30.12.2022)
Путин сделал прогноз по товарообороту России и Китая
Путин: товарооборот России и Китая вырастет по итогам 2022 года примерно на 25 процентов