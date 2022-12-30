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Спецоперация, 30 декабря: Арестович признал серьезные потери ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842565573.html
Спецоперация, 30 декабря: Арестович признал серьезные потери ВСУ
Спецоперация, 30 декабря: Арестович признал серьезные потери ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022
Спецоперация, 30 декабря: Арестович признал серьезные потери ВСУ
Украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название – Бахмут) и Соледара в ДНР, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T22:14
2022-12-30T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
алексей арестович
владимир зеленский
валерий залужный
россия
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название – Бахмут) и Соледара в ДНР, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Ход спецоперацииМинобороны России сообщило, что накануне российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены. В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов с западной Украины, а из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное для украинской армии иностранное оружие заблокировано в тыловых районах; ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 70 украинских военных и 11 единиц техники, на Донецком направлении уничтожили за сутки до 50 украинских военных и 7 единиц техники, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях за сутки уничтожено 100 украинских военных; Истребительная авиация России сбила в течение суток украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8; Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а в Сумской области - РЛС зенитного ракетного комплекса С-300; Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе три реактивных дрона Ту-141 "Стриж" и один Bayraktar; Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название – Бахмут) и Соледара в ДНР; Воздушная тревога была объявлена в Киеве. В Одессе более 400 тысяч абонентов сегодня остаются без света, а электротранспорт - в депо, сообщили власти; Военный омбудсмен Украины Алена Вербицкая заявила, что пропавшими без вести с украинской стороны числятся 15 тысяч человек, часть из них гражданские; Обстрелы со стороны украинских военныхМинск не исключает, что падение украинской ракеты на территории Белоруссии было провокацией со стороны Киева, заявил начальник белорусских зенитных ракетных войск; Центр Донецка был ночью под обстрелом, в районе "Донбасс-Арены" были слышны 6 взрывов. Днем украинские войска нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, город остался без электричества, сообщает администрация города; Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые присутствуют на Запорожской АЭС, сообщили о громких взрывах в пятницу рядом со станцией, об этом говорится в сообщении на сайте агентства. Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была отключена накануне вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом; СК России сообщил, что общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от украинских обстрелов превысил 228 млрд рублей. По факту военных преступлений в Мариуполе СК возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников. По данным ведомства, в Мариуполе после освобождения нашли более 3 тысяч убитых мирных жителей. СК предложил создать ДНК-базу погибших в Мариуполе мирных жителей, поскольку зачастую личность идентифицировать невозможно; Ситуация в российских регионахНовые конституции приняты в ДНР и ЛНР, теперь это конституции российских регионов. Как следует из текста новой конституции, выборы главы ЛНР станут косвенными - он теперь будет избираться на 5 лет региональным парламентом; На Северном Кавказе предотвращен теракт, который по заданию украинских спецслужб планировал гражданин Украины, он задержан и дал признательные показания, сообщает ФСБ. На видео ФСБ задержанный на Северном Кавказе украинский мигрант говорит, что работал на украинские спецслужбы, был против спецоперации и хотел провести теракт; Позиция КНР и СШАПрезидент США Джо Байден сообщил, что подписал бюджет страны на 2023-й финансовый год, включающий 45 миллиардов в помощь Украине; КНР обратила внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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в мире, алексей арестович , владимир зеленский, валерий залужный, россия, донецкая народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), запорожская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), миг-29, ми-8 амтш, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МиГ-29, Ми-8 АМТШ, ЗРК С-300
22:14 30.12.2022
 
Спецоперация, 30 декабря: Арестович признал серьезные потери ВСУ

Арестович: украинские войска несут серьезные потери близ Артемовска и Соледара в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название – Бахмут) и Соледара в ДНР, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Ход спецоперации

Минобороны России сообщило, что накануне российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены. В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов с западной Украины, а из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное для украинской армии иностранное оружие заблокировано в тыловых районах;
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:48Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2022
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 70 украинских военных и 11 единиц техники, на Донецком направлении уничтожили за сутки до 50 украинских военных и 7 единиц техники, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях за сутки уничтожено 100 украинских военных;
Истребительная авиация России сбила в течение суток украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8;
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а в Сумской области - РЛС зенитного ракетного комплекса С-300;
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе три реактивных дрона Ту-141 "Стриж" и один Bayraktar;
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название – Бахмут) и Соледара в ДНР;
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 19:46Специальная военная операция на Украине
Около 12 тысяч мужчин пытались бежать с Украины за время военного положения
Воздушная тревога была объявлена в Киеве. В Одессе более 400 тысяч абонентов сегодня остаются без света, а электротранспорт - в депо, сообщили власти;
Военный омбудсмен Украины Алена Вербицкая заявила, что пропавшими без вести с украинской стороны числятся 15 тысяч человек, часть из них гражданские;

Обстрелы со стороны украинских военных

Минск не исключает, что падение украинской ракеты на территории Белоруссии было провокацией со стороны Киева, заявил начальник белорусских зенитных ракетных войск;
Центр Донецка был ночью под обстрелом, в районе "Донбасс-Арены" были слышны 6 взрывов. Днем украинские войска нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, город остался без электричества, сообщает администрация города;
Боец ЧВК Вагнер на захваченном блокпосте в районе Бахмута Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 15:58Специальная военная операция на Украине
"Группа Вагнера" рассказала об эвакуации жителей под обстрелом Украины
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые присутствуют на Запорожской АЭС, сообщили о громких взрывах в пятницу рядом со станцией, об этом говорится в сообщении на сайте агентства. Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была отключена накануне вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом;
СК России сообщил, что общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от украинских обстрелов превысил 228 млрд рублей. По факту военных преступлений в Мариуполе СК возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников. По данным ведомства, в Мариуполе после освобождения нашли более 3 тысяч убитых мирных жителей. СК предложил создать ДНК-базу погибших в Мариуполе мирных жителей, поскольку зачастую личность идентифицировать невозможно;
Женщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 08:00
Киев заплатит за преступления против человечности

Ситуация в российских регионах

Новые конституции приняты в ДНР и ЛНР, теперь это конституции российских регионов. Как следует из текста новой конституции, выборы главы ЛНР станут косвенными - он теперь будет избираться на 5 лет региональным парламентом;
На Северном Кавказе предотвращен теракт, который по заданию украинских спецслужб планировал гражданин Украины, он задержан и дал признательные показания, сообщает ФСБ. На видео ФСБ задержанный на Северном Кавказе украинский мигрант говорит, что работал на украинские спецслужбы, был против спецоперации и хотел провести теракт;
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 16:26Специальная военная операция на Украине
Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам

Позиция КНР и США

Президент США Джо Байден сообщил, что подписал бюджет страны на 2023-й финансовый год, включающий 45 миллиардов в помощь Украине;
КНР обратила внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Девушка рисует флаг Китая на щеке молодого человека - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 08:00
Китай лишил Запад последних надежд
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Запорожская АЭСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МиГ-29Ми-8 АМТШЗРК С-300
 
 
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