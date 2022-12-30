https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842565573.html

Спецоперация, 30 декабря: Арестович признал серьезные потери ВСУ

Спецоперация, 30 декабря: Арестович признал серьезные потери ВСУ - РИА Новости, 30.12.2022

Спецоперация, 30 декабря: Арестович признал серьезные потери ВСУ

Украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название – Бахмут) и Соледара в ДНР, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T22:14

2022-12-30T22:14

2022-12-30T22:14

специальная военная операция на украине

в мире

алексей арестович

владимир зеленский

валерий залужный

россия

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название – Бахмут) и Соледара в ДНР, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Ход спецоперацииМинобороны России сообщило, что накануне российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, все объекты поражены. В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов с западной Украины, а из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное для украинской армии иностранное оружие заблокировано в тыловых районах; ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 70 украинских военных и 11 единиц техники, на Донецком направлении уничтожили за сутки до 50 украинских военных и 7 единиц техники, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях за сутки уничтожено 100 украинских военных; Истребительная авиация России сбила в течение суток украинский самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8; Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили в ДНР две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а в Сумской области - РЛС зенитного ракетного комплекса С-300; Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе три реактивных дрона Ту-141 "Стриж" и один Bayraktar; Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название – Бахмут) и Соледара в ДНР; Воздушная тревога была объявлена в Киеве. В Одессе более 400 тысяч абонентов сегодня остаются без света, а электротранспорт - в депо, сообщили власти; Военный омбудсмен Украины Алена Вербицкая заявила, что пропавшими без вести с украинской стороны числятся 15 тысяч человек, часть из них гражданские; Обстрелы со стороны украинских военныхМинск не исключает, что падение украинской ракеты на территории Белоруссии было провокацией со стороны Киева, заявил начальник белорусских зенитных ракетных войск; Центр Донецка был ночью под обстрелом, в районе "Донбасс-Арены" были слышны 6 взрывов. Днем украинские войска нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, город остался без электричества, сообщает администрация города; Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые присутствуют на Запорожской АЭС, сообщили о громких взрывах в пятницу рядом со станцией, об этом говорится в сообщении на сайте агентства. Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была отключена накануне вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом; СК России сообщил, что общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от украинских обстрелов превысил 228 млрд рублей. По факту военных преступлений в Мариуполе СК возбудил уголовное дело против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников. По данным ведомства, в Мариуполе после освобождения нашли более 3 тысяч убитых мирных жителей. СК предложил создать ДНК-базу погибших в Мариуполе мирных жителей, поскольку зачастую личность идентифицировать невозможно; Ситуация в российских регионахНовые конституции приняты в ДНР и ЛНР, теперь это конституции российских регионов. Как следует из текста новой конституции, выборы главы ЛНР станут косвенными - он теперь будет избираться на 5 лет региональным парламентом; На Северном Кавказе предотвращен теракт, который по заданию украинских спецслужб планировал гражданин Украины, он задержан и дал признательные показания, сообщает ФСБ. На видео ФСБ задержанный на Северном Кавказе украинский мигрант говорит, что работал на украинские спецслужбы, был против спецоперации и хотел провести теракт; Позиция КНР и СШАПрезидент США Джо Байден сообщил, что подписал бюджет страны на 2023-й финансовый год, включающий 45 миллиардов в помощь Украине; КНР обратила внимание, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842490137.html

https://ria.ru/20221230/pobeg-1842551019.html

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842498964.html

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

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https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html

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