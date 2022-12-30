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Захарова назвала новый украинский закон о медиа легитимацией произвола - РИА Новости, 30.12.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20221230/smi-1842521988.html
Захарова назвала новый украинский закон о медиа легитимацией произвола
Захарова назвала новый украинский закон о медиа легитимацией произвола - РИА Новости, 30.12.2022
Захарова назвала новый украинский закон о медиа легитимацией произвола
Новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:09
2022-12-30T17:09
медиавойны
в мире
мария захарова
владимир зеленский
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", следует из данных на его сайте. По данным украинских СМИ, согласно законопроекту, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент. По словам украинского депутата Николая Княжицкого, закон о медиа возвращает Украину в советские времена, когда было государственное телевидение или "Центральное телевидение", которое транслировалось из Москвы, так как он узаконивает существование канала "Рада" как государственного телевидения. "Там есть много такого, от чего остолбенеет самый прожженный борец за демократию западного типа. По сути речь идет о легитимизации произвола высшей пробы в отношении плюрализма СМИ и вообще любой не отвечающей интересам Банковой (улица в Киеве, где находятся высшие органы власти, - ред.) информации", - написала Захарова в своем телеграм-канале. По ее оценке, "отныне официально можно творить что угодно: блокировать медиа без суда и следствия, в режиме печатного станка пополнять черные списки "опасных для безопасности страны" публичных деятелей, штрафовать направо и налево всех, кто только посмеет что-то за рамками утвержденных методичек высказать". По предположению Захаровой, Зеленский специально решил подписать "скандальный" закон "под шумок западных праздников". "Время выбрано, видимо, неслучайно - чтобы перестраховаться от новой порции критики, которую с самой первой своей редакции провоцировал этот документ даже у суперлояльной к любым выходкам Киева либеральной общественности", - отметила она.
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в мире, мария захарова, владимир зеленский, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Медиавойны, В мире, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
17:09 30.12.2022
 
Захарова назвала новый украинский закон о медиа легитимацией произвола

Захарова назвала новый украинский закон о медиа легитимацией произвола против СМИ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", следует из данных на его сайте. По данным украинских СМИ, согласно законопроекту, представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету и сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент. По словам украинского депутата Николая Княжицкого, закон о медиа возвращает Украину в советские времена, когда было государственное телевидение или "Центральное телевидение", которое транслировалось из Москвы, так как он узаконивает существование канала "Рада" как государственного телевидения.
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Власти Украины лишили аккредитации журналистку Датского радио
"Там есть много такого, от чего остолбенеет самый прожженный борец за демократию западного типа. По сути речь идет о легитимизации произвола высшей пробы в отношении плюрализма СМИ и вообще любой не отвечающей интересам Банковой (улица в Киеве, где находятся высшие органы власти, - ред.) информации", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
По ее оценке, "отныне официально можно творить что угодно: блокировать медиа без суда и следствия, в режиме печатного станка пополнять черные списки "опасных для безопасности страны" публичных деятелей, штрафовать направо и налево всех, кто только посмеет что-то за рамками утвержденных методичек высказать".
По предположению Захаровой, Зеленский специально решил подписать "скандальный" закон "под шумок западных праздников". "Время выбрано, видимо, неслучайно - чтобы перестраховаться от новой порции критики, которую с самой первой своей редакции провоцировал этот документ даже у суперлояльной к любым выходкам Киева либеральной общественности", - отметила она.
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МедиавойныВ миреМария ЗахароваВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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