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Под Саратовом погибла женщина из-за огня газовой плиты - РИА Новости, 30.12.2022
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Под Саратовом погибла женщина из-за огня газовой плиты
Под Саратовом погибла женщина из-за огня газовой плиты - РИА Новости, 30.12.2022
Под Саратовом погибла женщина из-за огня газовой плиты
Следователи в Саратовской области проводят проверку по факту гибели пожилой женщины от ожогов после того, как на ней загорелась одежда от огня газовой плиты,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T03:01
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происшествия
саратов
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проводят проверку по факту гибели пожилой женщины от ожогов после того, как на ней загорелась одежда от огня газовой плиты, сообщило региональное управление СК РФ. "По предварительным данным, 29 ноября 2022 года 83-летняя женщина находилась по месту жительства в доме в селе Усатово Краснокутского района. От газовой плиты на ней загорелась одежда, отчего она получила ожоги четвертой степени. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в Саратов, где скончалась 29 декабря 2022 года. Следователем СК назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении. Следствие проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в СК.
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происшествия, саратов, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
03:01 30.12.2022
 
Под Саратовом погибла женщина из-за огня газовой плиты

СК: под Саратовом погибла женщина, на которой загорелась одежда от огня газовой плиты

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Горелка газовой плиты. Архивное фото
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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проводят проверку по факту гибели пожилой женщины от ожогов после того, как на ней загорелась одежда от огня газовой плиты, сообщило региональное управление СК РФ.
"По предварительным данным, 29 ноября 2022 года 83-летняя женщина находилась по месту жительства в доме в селе Усатово Краснокутского района. От газовой плиты на ней загорелась одежда, отчего она получила ожоги четвертой степени. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в Саратов, где скончалась 29 декабря 2022 года. Следователем СК назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
Следствие проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в СК.
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ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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