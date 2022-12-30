https://ria.ru/20221230/saratov-1842375449.html
Под Саратовом погибла женщина из-за огня газовой плиты
Под Саратовом погибла женщина из-за огня газовой плиты - РИА Новости, 30.12.2022
Под Саратовом погибла женщина из-за огня газовой плиты
Следователи в Саратовской области проводят проверку по факту гибели пожилой женщины от ожогов после того, как на ней загорелась одежда от огня газовой плиты,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T03:01
2022-12-30T03:01
2022-12-30T03:01
происшествия
саратов
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проводят проверку по факту гибели пожилой женщины от ожогов после того, как на ней загорелась одежда от огня газовой плиты, сообщило региональное управление СК РФ. "По предварительным данным, 29 ноября 2022 года 83-летняя женщина находилась по месту жительства в доме в селе Усатово Краснокутского района. От газовой плиты на ней загорелась одежда, отчего она получила ожоги четвертой степени. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в Саратов, где скончалась 29 декабря 2022 года. Следователем СК назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении. Следствие проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в СК.
https://ria.ru/20221229/pozhar-1842321686.html
саратов
саратовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6789dea3a12e2939b7be93561f37f30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Саратовом погибла женщина из-за огня газовой плиты
СК: под Саратовом погибла женщина, на которой загорелась одежда от огня газовой плиты
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проводят проверку по факту гибели пожилой женщины от ожогов после того, как на ней загорелась одежда от огня газовой плиты, сообщило региональное управление СК РФ.
"По предварительным данным, 29 ноября 2022 года 83-летняя женщина находилась по месту жительства в доме в селе Усатово Краснокутского района. От газовой плиты на ней загорелась одежда, отчего она получила ожоги четвертой степени. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в Саратов, где скончалась 29 декабря 2022 года. Следователем СК назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
Следствие проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в СК.