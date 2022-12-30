https://ria.ru/20221230/saratov-1842375449.html

Под Саратовом погибла женщина из-за огня газовой плиты

Под Саратовом погибла женщина из-за огня газовой плиты - РИА Новости, 30.12.2022

Под Саратовом погибла женщина из-за огня газовой плиты

Следователи в Саратовской области проводят проверку по факту гибели пожилой женщины от ожогов после того, как на ней загорелась одежда от огня газовой плиты,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T03:01

2022-12-30T03:01

2022-12-30T03:01

происшествия

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саратовская область

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следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Следователи в Саратовской области проводят проверку по факту гибели пожилой женщины от ожогов после того, как на ней загорелась одежда от огня газовой плиты, сообщило региональное управление СК РФ. "По предварительным данным, 29 ноября 2022 года 83-летняя женщина находилась по месту жительства в доме в селе Усатово Краснокутского района. От газовой плиты на ней загорелась одежда, отчего она получила ожоги четвертой степени. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в Саратов, где скончалась 29 декабря 2022 года. Следователем СК назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении. Следствие проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в СК.

https://ria.ru/20221229/pozhar-1842321686.html

саратов

саратовская область

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происшествия, саратов, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)