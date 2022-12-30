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Украинские власти назвали число пропавших без вести - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/propavshie-1842400836.html
Украинские власти назвали число пропавших без вести
Украинские власти назвали число пропавших без вести - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские власти назвали число пропавших без вести
Уполномоченная Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая заявила, что пропавшими без вести числятся 15 тысяч человек, РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:07
2022-12-30T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
михаил подоляк
россия
киев
еврокомиссия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уполномоченная Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая заявила, что пропавшими без вести числятся 15 тысяч человек, часть из них гражданские, передает агентство Bloomberg. По ее словам, существует несоответствие между числом подтвержденных военнопленных и пропавших без вести. "Мы не знаем, что с ними произошло", - цитирует ее агентство. Кроме того, Вербицкая пожаловалась на "плохое" взаимодействие с представителями РФ по вопросу военнопленных. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября опубликовала релиз, в котором говорилось о 100 тысячах погибших украинских военных. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил позднее, что потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек погибшими.
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в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, михаил подоляк, россия, киев, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Михаил Подоляк, Россия, Киев, Еврокомиссия
10:07 30.12.2022 (обновлено: 11:31 30.12.2022)
 
Украинские власти назвали число пропавших без вести

Уполномоченная Зеленского по правам военных Вербицкая заявила о 15 000 пропавших без вести

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уполномоченная Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая заявила, что пропавшими без вести числятся 15 тысяч человек, часть из них гражданские, передает агентство Bloomberg.
По ее словам, существует несоответствие между числом подтвержденных военнопленных и пропавших без вести.
"Мы не знаем, что с ними произошло", - цитирует ее агентство.
Кроме того, Вербицкая пожаловалась на "плохое" взаимодействие с представителями РФ по вопросу военнопленных.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября опубликовала релиз, в котором говорилось о 100 тысячах погибших украинских военных. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил позднее, что потери украинских войск с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек погибшими.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенМихаил ПодолякРоссияКиевЕврокомиссия
 
 
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