https://ria.ru/20221230/pogoda-1842387510.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 30.12.2022

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, временами снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:10

2022-12-30T08:10

2022-12-30T08:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839515501_0:35:3217:1845_1920x0_80_0_0_8989d84851dda4f318e9fa48e5662510.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Облачная погода, временами снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Мы ожидаем в пятницу в Москве облачную погоду, временами снег, мокрый снег, ветер. Максимальная температура к вечеру потеплеет до 0 - плюс 2 градусов, по Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода, новый год