https://ria.ru/20221230/pogoda-1842387510.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 30.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, временами снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T08:10
2022-12-30T08:10
2022-12-30T08:11
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москва
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погода
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Облачная погода, временами снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Мы ожидаем в пятницу в Москве облачную погоду, временами снег, мокрый снег, ветер. Максимальная температура к вечеру потеплеет до 0 - плюс 2 градусов, по Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Новый год
08:10 30.12.2022 (обновлено: 08:11 30.12.2022)
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик "Фобоса" Синенков: снег и до двух градусов тепла ожидают москвичей в пятницу