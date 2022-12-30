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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 30.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 30.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, временами снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T08:10
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общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Облачная погода, временами снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Мы ожидаем в пятницу в Москве облачную погоду, временами снег, мокрый снег, ветер. Максимальная температура к вечеру потеплеет до 0 - плюс 2 градусов, по Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов", - сказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Новый год
08:10 30.12.2022 (обновлено: 08:11 30.12.2022)
 
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик "Фобоса" Синенков: снег и до двух градусов тепла ожидают москвичей в пятницу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Облачная погода, временами снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем в пятницу в Москве облачную погоду, временами снег, мокрый снег, ветер. Максимальная температура к вечеру потеплеет до 0 - плюс 2 градусов, по Московской области от минус 2 до плюс 3 градусов", - сказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаНовый год
 
 
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