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Депутат Госдумы Морозов посоветовал россиянам пока оставаться в стране - РИА Новости, 30.12.2022
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Депутат Госдумы Морозов посоветовал россиянам пока оставаться в стране
Депутат Госдумы Морозов посоветовал россиянам пока оставаться в стране - РИА Новости, 30.12.2022
Депутат Госдумы Морозов посоветовал россиянам пока оставаться в стране
Юридических ограничений для зарубежных поездок россиян нет, но лучше оставаться в России, для выезда граждан РФ за границу на данный момент "плохая атмосфера",... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:24
2022-12-30T10:26
олег морозов
россия
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Юридических ограничений для зарубежных поездок россиян нет, но лучше оставаться в России, для выезда граждан РФ за границу на данный момент "плохая атмосфера", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. "Конечно, мы всем говорим – давайте лучше в России. Пока немножко это все не перестанет так трястись, как оно сейчас трясется, и не почувствуем мы, что атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок. Никаких других ограничений нет", - сказал он. По словам парламентария, гражданам России стоит понимать, что поездки за границу могут быть сейчас некомфортными и затратными. "В рекомендательном плане мы должны все отдавать себе отчет, что сейчас эта поездка может стать для человека некомфортной, другой разговор, что она будет максимально затратной с учетом все новых логистических схем", - добавил он. В марте 2022 года российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Южная Корея, Сингапур, США, Япония и другие.
https://ria.ru/20221230/bilety-1842379246.html
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олег морозов, россия, госдума рф, единая россия
Олег Морозов, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
10:24 30.12.2022 (обновлено: 10:26 30.12.2022)
 
Депутат Госдумы Морозов посоветовал россиянам пока оставаться в стране

Депутат ГД Морозов заявил, что для поездок россиян заграницу сейчас плохая атмосфера

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Юридических ограничений для зарубежных поездок россиян нет, но лучше оставаться в России, для выезда граждан РФ за границу на данный момент "плохая атмосфера", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
"Конечно, мы всем говорим – давайте лучше в России. Пока немножко это все не перестанет так трястись, как оно сейчас трясется, и не почувствуем мы, что атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок. Никаких других ограничений нет", - сказал он.
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По словам парламентария, гражданам России стоит понимать, что поездки за границу могут быть сейчас некомфортными и затратными.
"В рекомендательном плане мы должны все отдавать себе отчет, что сейчас эта поездка может стать для человека некомфортной, другой разговор, что она будет максимально затратной с учетом все новых логистических схем", - добавил он.
В марте 2022 года российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Южная Корея, Сингапур, США, Япония и другие.
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