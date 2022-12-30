https://ria.ru/20221230/poezdki-1842404486.html

Депутат Госдумы Морозов посоветовал россиянам пока оставаться в стране

Депутат Госдумы Морозов посоветовал россиянам пока оставаться в стране - РИА Новости, 30.12.2022

Депутат Госдумы Морозов посоветовал россиянам пока оставаться в стране

Юридических ограничений для зарубежных поездок россиян нет, но лучше оставаться в России, для выезда граждан РФ за границу на данный момент "плохая атмосфера",... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:24

2022-12-30T10:24

2022-12-30T10:26

олег морозов

россия

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Юридических ограничений для зарубежных поездок россиян нет, но лучше оставаться в России, для выезда граждан РФ за границу на данный момент "плохая атмосфера", заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. "Конечно, мы всем говорим – давайте лучше в России. Пока немножко это все не перестанет так трястись, как оно сейчас трясется, и не почувствуем мы, что атмосфера поменялась. Плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок. Никаких других ограничений нет", - сказал он. По словам парламентария, гражданам России стоит понимать, что поездки за границу могут быть сейчас некомфортными и затратными. "В рекомендательном плане мы должны все отдавать себе отчет, что сейчас эта поездка может стать для человека некомфортной, другой разговор, что она будет максимально затратной с учетом все новых логистических схем", - добавил он. В марте 2022 года российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Южная Корея, Сингапур, США, Япония и другие.

https://ria.ru/20221230/bilety-1842379246.html

https://ria.ru/20221230/puteshestviya-1842262041.html

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олег морозов, россия, госдума рф, единая россия