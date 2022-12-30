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Жителя Приднестровья осудили за оскорбление памяти о ВОВ

Жителя Приднестровья осудили за оскорбление памяти о ВОВ - РИА Новости, 30.12.2022

Жителя Приднестровья осудили за оскорбление памяти о ВОВ

Слободзейским районным судом непризнанного Приднестровья вынесен обвинительный приговор в отношении 24-летнего жителя села Карагаш В. Никиты, публично... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:16

2022-12-30T12:16

2022-12-30T12:16

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ТИРАСПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Слободзейским районным судом непризнанного Приднестровья вынесен обвинительный приговор в отношении 24-летнего жителя села Карагаш В. Никиты, публично оскорбившего память о Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба прокуратуры ПМР. "В ходе судебного следствия было установлено, что подсудимый разместил в одной из социальных сетей для публичного доступа материалы, выражающие явное неуважение к обществу и направленные на умаление заслуг участников Великой Отечественной войны и лиц, погибших в борьбе с фашизмом", - говорится в сообщении. Кроме того, им были опубликованы видео-файлы и изображения, которые содержат информацию пропаганды идеологической, расовой, национальной и социальной вражды и искажающие историю Великой Отечественной войны. Мужчина осужден по двум статьям УК ПМР (оскорбление памяти о Великой Отечественной войне и пропаганда идеологической, расовой, национальной и социальной вражды). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, уточняет пресс-служба. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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