https://ria.ru/20221230/obstrel-1842520246.html

ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку

ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку - РИА Новости, 30.12.2022

ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку

Украинские войска выпустили в пятницу в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Горловке, сообщило представительство... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:00

2022-12-30T17:00

2022-12-30T17:00

специальная военная операция на украине

горловка

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.18 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска обстреляли Майорск и Ясиноватую, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842498964.html

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донецкая народная республика

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горловка, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, россия