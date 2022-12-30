https://ria.ru/20221230/letuchaya-1842438021.html

У Елены Летучей умер отец

У Елены Летучей умер отец - РИА Новости, 30.12.2022

У Елены Летучей умер отец

Умер отец телеведущей Елены Летучей Александр. Знаменитость поделилась совместным архивным снимком с родителем. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:41

2022-12-30T12:41

2022-12-30T12:41

шоубиз

елена летучая

семья

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Умер отец телеведущей Елены Летучей Александр. Знаменитость поделилась совместным архивным снимком с родителем. Однако она не назвала причину смерти отца. Пользователи Сети выразили соболезнования ведущей. Ранее на 62-м году жизни скончался композитор Александр Шевченко. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

елена летучая, семья