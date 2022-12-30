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У Елены Летучей умер отец - РИА Новости, 30.12.2022
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Шоубиз
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У Елены Летучей умер отец
У Елены Летучей умер отец - РИА Новости, 30.12.2022
У Елены Летучей умер отец
Умер отец телеведущей Елены Летучей Александр. Знаменитость поделилась совместным архивным снимком с родителем. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:41
2022-12-30T12:41
шоубиз
елена летучая
семья
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Умер отец телеведущей Елены Летучей Александр. Знаменитость поделилась совместным архивным снимком с родителем. Однако она не назвала причину смерти отца. Пользователи Сети выразили соболезнования ведущей. Ранее на 62-м году жизни скончался композитор Александр Шевченко. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.
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елена летучая, семья
Шоубиз, Елена Летучая, Семья
12:41 30.12.2022
 
У Елены Летучей умер отец

У телеведущей Елены Летучей умер отец

© предоставлено пресс--центром премии "Экология – дело каждого"Стоп-кадр видеообращения Елены Летучей в поддержку премии "Экология – дело каждого"
Стоп-кадр видеообращения Елены Летучей в поддержку премии Экология – дело каждого
© предоставлено пресс--центром премии "Экология – дело каждого"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Умер отец телеведущей Елены Летучей Александр. Знаменитость поделилась совместным архивным снимком с родителем.
© Фото : @elenapegasФото Елены Летучей с отцом, опубликованное телеведущей в соцсети
Фото Елены Летучей с отцом, опубликованное телеведущей в соцсети - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : @elenapegas
Фото Елены Летучей с отцом, опубликованное телеведущей в соцсети
"Умер папа. Вот так в детстве я его обнимала, проявляя свою любовь!" – подписала фотографию журналистка в своей соцсети.
Однако она не назвала причину смерти отца.
Пользователи Сети выразили соболезнования ведущей.
"Сложно пережить и принять, когда уходит родитель. Мои соболезнования", "Понимаю, как никто", "Примите соболезнования. Терпения вам", "Светлая память вашему папе", – отреагировали поклонники Летучей.
Ранее на 62-м году жизни скончался композитор Александр Шевченко. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.
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ШоубизЕлена ЛетучаяСемья
 
 
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