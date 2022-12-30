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В МИД России назвали компромисс между Сербией и Косово неустойчивым - РИА Новости, 30.12.2022
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В МИД России назвали компромисс между Сербией и Косово неустойчивым
В МИД России назвали компромисс между Сербией и Косово неустойчивым - РИА Новости, 30.12.2022
В МИД России назвали компромисс между Сербией и Косово неустойчивым
Компромисс Белграда и Приштины под "гарантии Запада" трудно назвать устойчивым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:43
2022-12-30T16:55
в мире
россия
сербия
косово
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
мария захарова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Компромисс Белграда и Приштины под "гарантии Запада" трудно назвать устойчивым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Достигнутый под "твердые гарантии" Запада компромисс трудно назвать устойчивым. Проигнорирован жизненно важный для сербов вопрос учреждения Сообщества сербских муниципалитетов Косово, призванного стать действенным инструментом обеспечения их прав и безопасности в обстановке систематических гонений по национальному признаку", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее оценке, без выполнения Приштиной этого ключевого обязательства, "которое она саботирует почти десять лет", ситуация обречена оставаться столь же хрупкой, с постоянной угрозой рецидивов обострения."Как видно по заявлениям косовоалбанских "властей", отказываться от замысла взять сербонаселенные районы края под полный силовой контроль они не собираются", - отметила Захарова."Хорошо знаем цену любым западным гарантиям. Многократно видели их в действии на Украине, на Балканах, в других кризисных зонах. До тех пор, пока продавливаемые США и ЕС договоренности "о деэскалации" оставляют за скобками узловые нерешенные проблемы в Косово, прочная развязка невозможна. Посредничество Евросоюза в диалоге сторон не приносит плодов, переговоры бессодержательны, что дает Приштине возможность наращивать антисербский курс", - резюмировала она.Ранее портал Kosovo Online сообщил, что все баррикады, установленные сербами на севере Косово и Метохии, были убраны в пятницу. В четверг была отменена высшая боевая готовность сербских вооруженных сил.
https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html
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в мире, россия, сербия, косово, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, мария захарова
В мире, Россия, Сербия, Косово, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз, Мария Захарова
16:43 30.12.2022 (обновлено: 16:55 30.12.2022)
 
В МИД России назвали компромисс между Сербией и Косово неустойчивым

Захарова назвала компромисс между Сербией и Косово под гарантии Запада неустойчивым

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Компромисс Белграда и Приштины под "гарантии Запада" трудно назвать устойчивым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Достигнутый под "твердые гарантии" Запада компромисс трудно назвать устойчивым. Проигнорирован жизненно важный для сербов вопрос учреждения Сообщества сербских муниципалитетов Косово, призванного стать действенным инструментом обеспечения их прав и безопасности в обстановке систематических гонений по национальному признаку", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее оценке, без выполнения Приштиной этого ключевого обязательства, "которое она саботирует почти десять лет", ситуация обречена оставаться столь же хрупкой, с постоянной угрозой рецидивов обострения.
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"Как видно по заявлениям косовоалбанских "властей", отказываться от замысла взять сербонаселенные районы края под полный силовой контроль они не собираются", - отметила Захарова.
"Хорошо знаем цену любым западным гарантиям. Многократно видели их в действии на Украине, на Балканах, в других кризисных зонах. До тех пор, пока продавливаемые США и ЕС договоренности "о деэскалации" оставляют за скобками узловые нерешенные проблемы в Косово, прочная развязка невозможна. Посредничество Евросоюза в диалоге сторон не приносит плодов, переговоры бессодержательны, что дает Приштине возможность наращивать антисербский курс", - резюмировала она.
Ранее портал Kosovo Online сообщил, что все баррикады, установленные сербами на севере Косово и Метохии, были убраны в пятницу. В четверг была отменена высшая боевая готовность сербских вооруженных сил.
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В миреРоссияСербияКосовоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзМария Захарова
 
 
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