https://ria.ru/20221230/koronavirus-1842416685.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 20 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 20 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 20 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 147 случаев COVID-19, госпитализированы 20 человек, один умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:15
2022-12-30T11:15
2022-12-30T11:15
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 147 случаев COVID-19, госпитализированы 20 человек, один умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 147, госпитализированы 20 человек, выздоровели 149 человека за сутки, один человек умер", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 267 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более пяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 50 человек.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 20 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 147 новых случаев COVID-19, один человек умер