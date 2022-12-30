https://ria.ru/20221230/koronavirus-1842414574.html
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID19
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID19 - РИА Новости, 30.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID19
За последние сутки в Москве выявлены 1420 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:08
2022-12-30T11:08
2022-12-30T11:08
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1420 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1420, госпитализированы 123 человека, выздоровели 1659 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлен 1661 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 299 120 случаев коронавируса, выздоровели 3 104 510 человек, умерли 47 463 человека.
https://ria.ru/20221228/gripp-1841827291.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID19
В Москве за сутки выявили 1420 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек