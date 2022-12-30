https://ria.ru/20221230/koronavirus-1842414574.html

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID19

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID19 - РИА Новости, 30.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID19

За последние сутки в Москве выявлены 1420 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:08

2022-12-30T11:08

2022-12-30T11:08

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758190034_0:141:3264:1977_1920x0_80_0_0_37808efc1f8177b4752e6b4a3d39cb84.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1420 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1420, госпитализированы 123 человека, выздоровели 1659 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлен 1661 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 299 120 случаев коронавируса, выздоровели 3 104 510 человек, умерли 47 463 человека.

https://ria.ru/20221228/gripp-1841827291.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19