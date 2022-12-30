https://ria.ru/20221230/koronavirus-1842414019.html

В России за сутки госпитализировали 956 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 956 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 30.12.2022

В России за сутки госпитализировали 956 заболевших COVID-19

Более 5,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 50 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:04

2022-12-30T11:04

2022-12-30T11:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 5,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 50 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 956 человек, на 10,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 39 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 7 695 человек, или на 1,5% меньше в сравнении с 29 декабря 2022 года. Выявлено 5 810 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 50 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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