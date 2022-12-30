https://ria.ru/20221230/iordaniya-1842527356.html

Генсек иорданской компартии заявил о необходимости многополярного мира

Генсек иорданской компартии заявил о необходимости многополярного мира - РИА Новости, 30.12.2022

Генсек иорданской компартии заявил о необходимости многополярного мира

Воссоздать советскую идеологическую систему было бы сложно, однако здоровая система международных отношений нуждается в многополярности, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:37

2022-12-30T17:37

2022-12-30T17:40

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АММАН, 30 дек - РИА Новости. Воссоздать советскую идеологическую систему было бы сложно, однако здоровая система международных отношений нуждается в многополярности, заявил РИА Новости в 100-летнюю годовщину со дня образования СССР генеральный секретарь Иорданской коммунистической партии Фарадж ат-Тамизи. "Было бы сложно воссоздать идеологическую систему, подобную существовавшей в СССР. Однако мир нуждается в многополярной системе, чтобы переломить доминирование США, за счет которого американцы процветают в ущерб остальным странам", - считает ат-Тамизи. По его мнению, многополярная система позволила бы "вернуть этику в международные отношения". Как считает иорданский политик, принципиальное отличие советской внешней политики от американской состояло в том, что Москва "поддерживала развитие реальных секторов экономики, не вмешиваясь в дела дружественных стран, в отличие от американцев". Он, в частности, сослался на пример Египта, которому советская поддержка не мешала участвовать в Движении неприсоединения. При этом помощь Вашингтона, как правило, оборачивалась для развивающихся стран растущим внешним долгом, не компенсировавшимся ростом благосостояния граждан, считает ат-Тамизи. Говоря о взаимодействии СССР с арабскими странами, политик подчеркнул, что "концепция дружбы народов была глубоко укоренена" во внешней политике Москвы советской эпохи и всегда предполагала уважение к иной культуре вне попыток ее подчинить и сделать зависимой. Ат-Тамизи напомнил и об активной поддержке Москвой борьбы палестинцев за свои права, в то время как политику Вашингтона на этом направлении "контролировало израильское лобби". "Вакуум, образовавшийся с распадом СССР, был явно ощутим во всем мире, в особенности в арабском регионе, который вслед за этими событиями пережил опасные периоды вследствие огромного давления со стороны США на арабские страны и их союзников", - подвел итог иорданский политик. При этом он подчеркнул, что Российская Федерация играет существенную позитивную роль в урегулировании многих проблем на международной арене, в том числе "противостоит размещению (в ряде государств иностранных) военных баз и вооружений, что могло бы вновь спровоцировать международные конфликты".

https://ria.ru/20221230/sssr-1842491133.html

https://ria.ru/20221230/frantsiya-1842477280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ссср, москва, сша, иордания