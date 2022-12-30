https://ria.ru/20221230/energonositeli-1842434419.html
Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай
Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай - РИА Новости, 30.12.2022
Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай
Россия вышла на беспрецедентные объемы в поставках энергоносителей в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:09
2022-12-30T12:09
2022-12-30T12:09
экономика
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия вышла на беспрецедентные объемы в поставках энергоносителей в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. "На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей. Ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов", - сказал Путин в ходе общения с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.
https://ria.ru/20221230/kitay-1842388006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия
Экономика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Россия
Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай
Путин: Россия вышла на беспрецедентные объемы в поставках энергоносителей в Китай