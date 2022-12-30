Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/energonositeli-1842434419.html
Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай
Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай - РИА Новости, 30.12.2022
Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай
Россия вышла на беспрецедентные объемы в поставках энергоносителей в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:09
2022-12-30T12:09
экономика
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151210/18/1512101804_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_077b1bcc6cf5497e1a48c283a66ea2a9.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия вышла на беспрецедентные объемы в поставках энергоносителей в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. "На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей. Ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов", - сказал Путин в ходе общения с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.
https://ria.ru/20221230/kitay-1842388006.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151210/18/1512101804_196:0:2804:1956_1920x0_80_0_0_ed09e5bd0afed526daac473a06d2a352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия
Экономика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Россия
12:09 30.12.2022
 
Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай

Путин: Россия вышла на беспрецедентные объемы в поставках энергоносителей в Китай

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкНефтеперекачивающая станция
Нефтеперекачивающая станция - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Нефтеперекачивающая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия вышла на беспрецедентные объемы в поставках энергоносителей в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей. Ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов", - сказал Путин в ходе общения с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 08:22Новый год — 2023
Главные события в Китае 2022 года: Олимпиада, тайваньский кризис, съезд КПК
 
ЭкономикаВладимир ПутинСи ЦзиньпинКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала