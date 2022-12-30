https://ria.ru/20221230/energonositeli-1842434419.html

Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай

Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай - РИА Новости, 30.12.2022

Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай

Россия вышла на беспрецедентные объемы в поставках энергоносителей в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:09

2022-12-30T12:09

2022-12-30T12:09

экономика

владимир путин

си цзиньпин

китай

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия вышла на беспрецедентные объемы в поставках энергоносителей в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. "На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей. Ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов", - сказал Путин в ходе общения с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.

https://ria.ru/20221230/kitay-1842388006.html

китай

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия