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Украинские войска ночью нанесли удар по Донецку из HIMARS

Украинские войска ночью нанесли удар по Донецку из HIMARS - РИА Новости, 30.12.2022

Украинские войска ночью нанесли удар по Донецку из HIMARS

Украинские войска в ночь на пятницу нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T08:24

2022-12-30T08:24

2022-12-30T10:08

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Киевский район: зафиксированы повреждения инфраструктуры гостиничного комплекса "Виктория". Ворошиловский район: пр. Мира, 23, 25 — многоквартирные жилые дома", — говорится в публикации ведомства в Telegram.Как сообщало представительство, в 02:34 украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО.Американская реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производится с 2003 года. Она создана на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для России.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины