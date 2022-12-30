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Украинские войска ночью нанесли удар по Донецку из HIMARS - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/donetsk-1842388350.html
Украинские войска ночью нанесли удар по Донецку из HIMARS
Украинские войска ночью нанесли удар по Донецку из HIMARS - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска ночью нанесли удар по Донецку из HIMARS
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T08:24
2022-12-30T10:08
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Киевский район: зафиксированы повреждения инфраструктуры гостиничного комплекса "Виктория". Ворошиловский район: пр. Мира, 23, 25 — многоквартирные жилые дома", — говорится в публикации ведомства в Telegram.Как сообщало представительство, в 02:34 украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО.Американская реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производится с 2003 года. Она создана на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для России.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:24 30.12.2022 (обновлено: 10:08 30.12.2022)
 
Украинские войска ночью нанесли удар по Донецку из HIMARS

Представительство ДНР: ВСУ ночью нанесли удар из HIMARS по гостинице "Виктория" в Донецке

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
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ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Киевский район: зафиксированы повреждения инфраструктуры гостиничного комплекса "Виктория". Ворошиловский район: пр. Мира, 23, 25 — многоквартирные жилые дома", — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Как сообщало представительство, в 02:34 украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО.
Американская реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производится с 2003 года. Она создана на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 декабря, 16:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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