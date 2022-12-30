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Украинские войска ночью нанесли удар по Донецку из HIMARS
Украинские войска ночью нанесли удар по Донецку из HIMARS - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска ночью нанесли удар по Донецку из HIMARS
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T08:24
2022-12-30T08:24
2022-12-30T10:08
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Киевский район: зафиксированы повреждения инфраструктуры гостиничного комплекса "Виктория". Ворошиловский район: пр. Мира, 23, 25 — многоквартирные жилые дома", — говорится в публикации ведомства в Telegram.Как сообщало представительство, в 02:34 украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО.Американская реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производится с 2003 года. Она создана на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут законной целью для России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:24 30.12.2022 (обновлено: 10:08 30.12.2022)
Украинские войска ночью нанесли удар по Донецку из HIMARS
Представительство ДНР: ВСУ ночью нанесли удар из HIMARS по гостинице "Виктория" в Донецке