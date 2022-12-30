https://ria.ru/20221230/deklaratsii-1842469449.html
В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников
В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников - РИА Новости, 30.12.2022
В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников
Указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:23
2022-12-30T14:23
2022-12-30T14:27
общество
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает на новых территориях России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия, дмитрий песков
Общество, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
14:23 30.12.2022 (обновлено: 14:27 30.12.2022)
В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников
Песков: приостановка публикации деклараций касается чиновников в новых регионах России