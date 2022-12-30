https://ria.ru/20221230/deklaratsii-1842469449.html

В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников

В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников - РИА Новости, 30.12.2022

В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников

Указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:23

2022-12-30T14:23

2022-12-30T14:27

общество

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает на новых территориях России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, дмитрий песков