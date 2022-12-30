https://ria.ru/20221230/biznes-1842562415.html

Baring Vostok хочет разделить международный и российский активы бизнеса

Baring Vostok хочет разделить международный и российский активы бизнеса - РИА Новости, 30.12.2022

Baring Vostok хочет разделить международный и российский активы бизнеса

Инвестиционная группа Baring Vostok планирует реорганизовать бизнес и разделить международные и российские активы под управлением фондов группы на две новые... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T21:47

2022-12-30T21:47

2022-12-30T21:47

экономика

россия

майкл калви

казахстан

украина

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Инвестиционная группа Baring Vostok планирует реорганизовать бизнес и разделить международные и российские активы под управлением фондов группы на две новые компании – международные фонды Baring Private Equity и российский холдинг "Восток Инвестиции", говорится в сообщении инвестиционной компании. Под управление холдинга "Восток Инвестиции" перейдут доли в компаниях, основной бизнес которых находится в России, в том числе Ozon, SkyEng, "Вкусвилл", Familia, "Солофарм" и другие. Ожидается, что фонды Baring Private Equity будут владеть инвестициями в таких международных компаниях как Kaspi.kz, Blablacar, Kolesa.Kz и других. "Baring Private Equity и "Восток Инвестиции" намерены в дальнейшем развиваться независимо друг от друга. "Восток инвестиции" сосредоточится на развитии существующих портфельных компаний, а также продолжит инвестировать как в текущие проекты, многие из которых пока убыточны и нуждаются в капитале, так и в новые компании, помогая создавать лидирующих игроков в различных секторах российской экономики", - говорится в сообщении. Председателем совета директоров холдинга "Восток Инвестиции" станет Елена Ивашенцева, костяк коллектива будет состоять из выходцев из российской команды Baring Vostok. Майкл Калви и другие члены международной команды продолжат свою деятельность в фондах Baring Private Equity, управляя и развивая международные активы. "Мы приняли решение о реструктуризации, чтобы портфельные компании фондов в России и за ее пределами могли продолжить свое развитие... Команда "Восток Инвестиций" продолжит помогать портфельным компаниям строить их бизнес и создавать новые компании. Российский рынок отличает большое число талантливых предпринимателей, и мы будем рады стать надежными партнерами для них", - сказала Ивашенцева, чьи слова приводятся в сообщении. Ивашенцева ранее занимала должность старшего партнера Baring Vostok, присоединившись к команде фондов в 1999 году. Инвестиционная компания Baring Vostok американского инвестора Майкла Калви работает с 1994 года, ориентируясь на прямые инвестиции в России и странах СНГ. За этот период фонды Baring Vostok вложили свыше 2,8 миллиарда долларов в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине.

https://ria.ru/20210807/prigovor-1744786467.html

https://ria.ru/20210807/prigovor-1744811900.html

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экономика, россия, майкл калви, казахстан, украина