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Baring Vostok хочет разделить международный и российский активы бизнеса - РИА Новости, 30.12.2022
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Baring Vostok хочет разделить международный и российский активы бизнеса
Baring Vostok хочет разделить международный и российский активы бизнеса - РИА Новости, 30.12.2022
Baring Vostok хочет разделить международный и российский активы бизнеса
Инвестиционная группа Baring Vostok планирует реорганизовать бизнес и разделить международные и российские активы под управлением фондов группы на две новые... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:47
2022-12-30T21:47
экономика
россия
майкл калви
казахстан
украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Инвестиционная группа Baring Vostok планирует реорганизовать бизнес и разделить международные и российские активы под управлением фондов группы на две новые компании – международные фонды Baring Private Equity и российский холдинг "Восток Инвестиции", говорится в сообщении инвестиционной компании. Под управление холдинга "Восток Инвестиции" перейдут доли в компаниях, основной бизнес которых находится в России, в том числе Ozon, SkyEng, "Вкусвилл", Familia, "Солофарм" и другие. Ожидается, что фонды Baring Private Equity будут владеть инвестициями в таких международных компаниях как Kaspi.kz, Blablacar, Kolesa.Kz и других. "Baring Private Equity и "Восток Инвестиции" намерены в дальнейшем развиваться независимо друг от друга. "Восток инвестиции" сосредоточится на развитии существующих портфельных компаний, а также продолжит инвестировать как в текущие проекты, многие из которых пока убыточны и нуждаются в капитале, так и в новые компании, помогая создавать лидирующих игроков в различных секторах российской экономики", - говорится в сообщении. Председателем совета директоров холдинга "Восток Инвестиции" станет Елена Ивашенцева, костяк коллектива будет состоять из выходцев из российской команды Baring Vostok. Майкл Калви и другие члены международной команды продолжат свою деятельность в фондах Baring Private Equity, управляя и развивая международные активы. "Мы приняли решение о реструктуризации, чтобы портфельные компании фондов в России и за ее пределами могли продолжить свое развитие... Команда "Восток Инвестиций" продолжит помогать портфельным компаниям строить их бизнес и создавать новые компании. Российский рынок отличает большое число талантливых предпринимателей, и мы будем рады стать надежными партнерами для них", - сказала Ивашенцева, чьи слова приводятся в сообщении. Ивашенцева ранее занимала должность старшего партнера Baring Vostok, присоединившись к команде фондов в 1999 году. Инвестиционная компания Baring Vostok американского инвестора Майкла Калви работает с 1994 года, ориентируясь на прямые инвестиции в России и странах СНГ. За этот период фонды Baring Vostok вложили свыше 2,8 миллиарда долларов в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине.
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экономика, россия, майкл калви, казахстан, украина
Экономика, Россия, Майкл Калви, Казахстан, Украина
21:47 30.12.2022
 
Baring Vostok хочет разделить международный и российский активы бизнеса

Baring Vostok хочет разделить бизнес на две компании: международную и российскую

© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российский рубли и доллары
Денежные купюры: российский рубли и доллары - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Денежные купюры: российский рубли и доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Инвестиционная группа Baring Vostok планирует реорганизовать бизнес и разделить международные и российские активы под управлением фондов группы на две новые компании – международные фонды Baring Private Equity и российский холдинг "Восток Инвестиции", говорится в сообщении инвестиционной компании.
Под управление холдинга "Восток Инвестиции" перейдут доли в компаниях, основной бизнес которых находится в России, в том числе Ozon, SkyEng, "Вкусвилл", Familia, "Солофарм" и другие. Ожидается, что фонды Baring Private Equity будут владеть инвестициями в таких международных компаниях как Kaspi.kz, Blablacar, Kolesa.Kz и других.
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"Baring Private Equity и "Восток Инвестиции" намерены в дальнейшем развиваться независимо друг от друга. "Восток инвестиции" сосредоточится на развитии существующих портфельных компаний, а также продолжит инвестировать как в текущие проекты, многие из которых пока убыточны и нуждаются в капитале, так и в новые компании, помогая создавать лидирующих игроков в различных секторах российской экономики", - говорится в сообщении.
Председателем совета директоров холдинга "Восток Инвестиции" станет Елена Ивашенцева, костяк коллектива будет состоять из выходцев из российской команды Baring Vostok. Майкл Калви и другие члены международной команды продолжат свою деятельность в фондах Baring Private Equity, управляя и развивая международные активы.
"Мы приняли решение о реструктуризации, чтобы портфельные компании фондов в России и за ее пределами могли продолжить свое развитие... Команда "Восток Инвестиций" продолжит помогать портфельным компаниям строить их бизнес и создавать новые компании. Российский рынок отличает большое число талантливых предпринимателей, и мы будем рады стать надежными партнерами для них", - сказала Ивашенцева, чьи слова приводятся в сообщении. Ивашенцева ранее занимала должность старшего партнера Baring Vostok, присоединившись к команде фондов в 1999 году.
Инвестиционная компания Baring Vostok американского инвестора Майкла Калви работает с 1994 года, ориентируясь на прямые инвестиции в России и странах СНГ. За этот период фонды Baring Vostok вложили свыше 2,8 миллиарда долларов в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине.
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