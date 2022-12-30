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Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год - РИА Новости, 30.12.2022
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Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год
Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год - РИА Новости, 30.12.2022
Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год
Мораторий на проверки бизнеса продлен в России на 2023 год, для проведения проверок объектов высоких категорий риска будут разработаны специальные индикаторы,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:12
2022-12-30T14:12
экономика
дмитрий григоренко
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мораторий на проверки бизнеса продлен в России на 2023 год, для проведения проверок объектов высоких категорий риска будут разработаны специальные индикаторы, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство продлило мораторий на проверки. Он будет действовать и в 2023 году. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов", - говорится в сообщении. Уточняется, что к объектам чрезвычайно высокого и высокого рисков относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере. Что касается индикаторов рисков, то такой формат предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований. Новым постановлением также устанавливается право контрольного органа исключить из плана проведения проверок плановую проверку, если ей предшествовал профилактический визит по обращению контролируемого лица. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, целью проверок на основании индикаторов рисков является предотвращение нарушений обязательных требований для бизнеса. "Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования риск-ориентированного подхода", - уточнил вице-премьер. Разработка новых индикаторов риска и их применение – это лишь часть механизма совершенствования этого подхода, пояснили в кабмине. С июля 2020 года в контрольно-надзорной сфере запущена процедура досудебного обжалования. На портале госуслуг создан сервис подачи жалобы на решения контрольных органов. "Информация, полученная от бизнеса посредством этого сервиса, является для правительства источником обратной связи. Сведения используются для совершенствования контрольных процедур, в том числе риск-ориентированного подхода", - подчеркнул Григоренко.
https://ria.ru/20221229/proverka-1842340907.html
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экономика, дмитрий григоренко, михаил мишустин, россия
Экономика, Дмитрий Григоренко, Михаил Мишустин, Россия
14:12 30.12.2022
 
Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год

Мишустин подписал постановление о продлении моратория на проверки бизнеса на 2023 год

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мораторий на проверки бизнеса продлен в России на 2023 год, для проведения проверок объектов высоких категорий риска будут разработаны специальные индикаторы, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство продлило мораторий на проверки. Он будет действовать и в 2023 году. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что к объектам чрезвычайно высокого и высокого рисков относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере. Что касается индикаторов рисков, то такой формат предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.
Новым постановлением также устанавливается право контрольного органа исключить из плана проведения проверок плановую проверку, если ей предшествовал профилактический визит по обращению контролируемого лица.
Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, целью проверок на основании индикаторов рисков является предотвращение нарушений обязательных требований для бизнеса. "Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования риск-ориентированного подхода", - уточнил вице-премьер.
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Разработка новых индикаторов риска и их применение – это лишь часть механизма совершенствования этого подхода, пояснили в кабмине. С июля 2020 года в контрольно-надзорной сфере запущена процедура досудебного обжалования. На портале госуслуг создан сервис подачи жалобы на решения контрольных органов.
"Информация, полученная от бизнеса посредством этого сервиса, является для правительства источником обратной связи. Сведения используются для совершенствования контрольных процедур, в том числе риск-ориентированного подхода", - подчеркнул Григоренко.
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ЭкономикаДмитрий ГригоренкоМихаил МишустинРоссия
 
 
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