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Аэрофлот в новогоднюю ночь разыграет сертификаты на бесплатные полеты

Аэрофлот в новогоднюю ночь разыграет сертификаты на бесплатные полеты - РИА Новости, 30.12.2022

Аэрофлот в новогоднюю ночь разыграет сертификаты на бесплатные полеты

В новогоднюю ночь на 17 рейсах Аэрофлота состоится уже ставший традиционным праздничный розыгрыш сертификатов. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:22

2022-12-30T11:22

2022-12-30T11:22

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". В новогоднюю ночь на 17 рейсах Аэрофлота состоится уже ставший традиционным праздничный розыгрыш сертификатов.Его обладатель получает в подарок возможность совершить с 1 января по 31 декабря 2023 года бесплатный перелёт туда-обратно экономическим классом в любом направлении маршрутной сети Аэрофлота на регулярных рейсах авиакомпании.В розыгрыше примут участие пассажиры всех классов обслуживания, встречающие Новый год в полёте на рейсах: SU1730 Москва — Петропавловск-Камчатский, вылет 17:10; SU270 Москва — Бангкок, вылет 20:25; SU1702 Москва — Владивосток вылет 20:45; SU274 Москва — Пхукет вылет 21:00; SU1141 Сочи — Шереметьево вылет 21:20; SU1712 Москва — Хабаровск вылет 21:45; SU2134 Москва — Стамбул вылет 21:55; SU1510 Москва — Сургут вылет 22:10; SU1762 Москва — Омск вылет 22:10; SU632 Москва — Гоа вылет 22:20; SU320 Москва — Мале вылет 22:25; SU514 Москва — Тегеран вылет 22:30; SU272 Москва — Бангкок вылет 22:35; SU279 Пхукет — Москва вылет 22:55; SU1416 Москва — Екатеринбург вылет 23:15; SU636 Новосибирск — Пхукет вылет 01:30 (01.01.2023); SU1484 Москва — Красноярск вылет 23:40. Время местное.Данные рейсы выбраны не случайно. Все они будут находиться в горизонтальном полёте именно в 00:00 по московскому времени с 31 декабря 2022 г. на 1 января 2023.В честь праздника во время полёта пассажиров "новогодних" рейсов, вылетающих и прилетающих в Москву, будут угощать шампанским, игристым вином и шоколадными конфетами.Праздничный розыгрыш сертификатов и другие сюрпризы в новогоднюю ночь стали доброй традицией Аэрофлота. Акции проводятся ежегодно и неизменно пользуются популярностью среди пассажиров авиакомпании.Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году — 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы