https://ria.ru/20221230/aeroflot-1842413113.html

На горнолыжные курорты – без пересадок

На горнолыжные курорты – без пересадок - РИА Новости, 30.12.2022

На горнолыжные курорты – без пересадок

Кто-то предпочитает новогодние праздники проводить спокойно, за столом, а вот около трети россиян любят отдыхать активно, чтобы захватывало дух. По статистике,... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:05

2022-12-30T11:05

2022-12-30T13:06

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Кто-то предпочитает новогодние праздники проводить спокойно, за столом, а вот около трети россиян любят отдыхать активно, чтобы захватывало дух. По статистике, именно такой отдых выбирает 47% молодых людей. В сезон новогодних праздников особенно популярны горные лыжи. Россия тут даст фору всем странам мира. Горнолыжных курортов более 150, и расположены они во всех климатических зонах – от субтропиков (Сочи) до Заполярья (Большой Вудъявр) и Камчатки (гора Морозная).До самых популярных горнолыжных курортов, включая Заполярье и Камчатку, добраться можно очень быстро. "Аэрофлот" предлагает прямые рейсы к зимним курортам. При этом крупнейший национальный перевозчик проявляет традиционную заботу (сайт) о любителях зимнего спорта.СочиКрасная Поляна недавно признана лучшим горнолыжным курортом России. Курорт оборудован 30 километрами трасс, зонами для фрирайда, подъемниками, сноупарками. Туристы отметили лучший apres-ski – организацию свободного времени после катания. ​Курорт "Роза Хутор" уже открыл сезон. Зона катания самая большая в России – 52 трассы общей протяженностью 105 километров. Есть трассы для экстремалов и для начинающих.Из Москвы в Сочи только "Аэрофлот" осуществляет до 11 рейсов в день, из Санкт-Петербурга – пять. Организованы прямые перелеты из Екатеринбурга, Красноярска, Казани, Перми, Самары и Уфы.Архыз, Домбай, ЭльбрусРасположенный в горах Карачаево-Черкесии курорт Архыз считается самым новым в России – он построен в 2013 году. Однако здесь есть все, что надо отдыхающему – 25 километров простых и сложных трасс, канатные дороги, рестораны, ночные клубы. Потрясающие виды откроются перед путешественником на Эльбрусе – с горнолыжных трасс, расположенных на самой высокой горе Европы и России. Сезон продолжается с ноября по май.А вот Домбай – курорт известный, ему посвящались песни. Туристическая инфраструктура развивается уже более 50 лет, и горный отдых представлен во всем многообразии.Добраться до этих горных жемчужин Северного Кавказа можно через Минеральные Воды. Из Москвы "Аэрофлот" предоставляет до пяти рейсов в день, из Санкт-Петербурга – до трех. Есть прямые рейсы из Екатеринбурга, Казани, Перми, Самары, Уфы. Ближе всех к аэропорту в Минеральных Водах расположен Домбай – 159 километров. Архыз чуть подальше – 165 километров. Самый дальний – Эльбрус, туда ехать 190 километров.Большой ВудъяврГорнолыжный курорт Большой Вудъявр расположен за полярным кругом, в Хибинах. Лысые и покатые – эти горы очень удобны для катания разной степени сложности. "Фишка" курорта – полярное сияние, которое здесь можно наблюдать практически круглосуточно по причине полярной ночи. Но не бойтесь заблудиться в темноте – вдоль 35 километров трасс работают мощные прожектора. Сезон начинается в ноябре и продолжается восемь месяцев – до самого лета.Расстояние до курорта от аэропорта – всего 9 километров. Рейсы из Москвы туда отправляются трижды в неделю, из Санкт-Петербурга – ежедневно.ШерегешКурорт Шерегеш признан лучшим в Сибири. Там проходят зрелищные представления, кинофестивали. Для родителей есть ночные клубы, для детей – контактный зоопарк, катание на собачьих упряжках и много других развлечений. Снега здесь бывает больше, чем на остальных российских курортах, а сезон длится до мая.Ближайший аэропорт к курорту – Новокузнецкий, добираться оттуда около трех часов. Прямо на курорте есть удаленный багажный терминал, куда багаж доставят без вашего участия. Чуть подальше – Кемерово. Оттуда ехать уже шесть часов. Рейсы в оба аэропорта отправляются из Москвы ежедневно.Гора МорознаяКурорт "Гора Морозная" - самый дальний. Он расположен на Камчатке. Трассы есть как очень сложные, так и детские. Желающие могут заказать вертолет, залететь на вершину ближайшей горы, полюбоваться на панорамы вулканов и уже оттуда спуститься на лыжах.Долететь до Петропавловка-Камчатского можно из Москвы, а уж оттуда добираться – всего десять минут.Горный воздух"Горный воздух" - также один из самых дальних курортов, признанный в этом году лучшим на Дальнем Востоке. Его уникальность состоит и в том, что он расположен в самом центре Южно-Сахалинска. Здесь много снега и 35 километров трасс любой степени сложности.Добраться сюда можно из Москвы, ходят ежедневные рейсы. Из аэропорта Южно-Сахалинска до курорта – всего 10 километров.ГубахаВсесезонный курорт "Губаха" в Пермском крае – один из крупнейших горнолыжных комплексов России. Здесь оборудовано 18 километров трасс, подъемники, разнообразный детский отдых, вплоть до катания на банане.От аэропорта Перми далековато (235 километров), зато самолеты их Москвы летают туда трижды в день, а из Санкт-Петербурга - ежедневно.Бобровый логФанпарк и горнолыжный курорт "Бобровый лог" находится в непосредственной близости от Красноярска, по соседству с природным заповедником "Столбы". Горнолыжный сезон длится до апреля. Оборудовано 15 трасс разной степени сложности.Самолеты в Красноярск из Москвы летают до четырех раз в день, из Санкт-Петербурга – два раза. Есть прямые рейсы из Екатеринбурга, Благовещенска, Иркутска, Сочи. Расстояние от аэропорта до курорта – 31 километр.БлагодатьНа горнолыжном курорте "Благодать" на склонах горы Белокуриха в Алтайском крае почти каждый день светит солнце. А температура гораздо выше зимней сибирской. Помимо развлекательной инфраструктуры, местной достопримечательностью являются источники радоновой воды.Самолеты в Горно-Алтайск летают из Москвы до шести раз в неделю. Расстояние от аэропорта до курорта – 115 километров.АбзаковоКурорт Абзаково – жемчужина Южного Урала. Он располагается в Башкортостане на хребте Крыкты-Тау. Среди 13 трасс есть любительские, а есть и спортивные, на которых проводятся международные соревнования.В аэропорт Магнитогорска рейсы "Аэрофлота" из Москвы летают дважды в день. Расстояние от аэропорта до курорта – 90 километров. В аэропорт Уфы самолеты из Москвы летают до четырех раз в день, из Санкт-Петербурга – дважды. Но добираться оттуда до курорта дольше – расстояние составляет 258 километров.

https://ria.ru/20221212/kurorty-1837609117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, россия, отдых в россии, туризм, маршруты - туризм