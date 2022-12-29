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Зеленский подписал закон о медиа, раскритикованный журналистами - РИА Новости, 29.12.2022
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Зеленский подписал закон о медиа, раскритикованный журналистами
Зеленский подписал закон о медиа, раскритикованный журналистами - РИА Новости, 29.12.2022
Зеленский подписал закон о медиа, раскритикованный журналистами
Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", ранее критиковавшийся журналистами и правозащитниками, следует из данных на сайте Верховной рады. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:54
2022-12-29T23:40
в мире
владимир зеленский
николай княжицкий
украина
москва
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", ранее критиковавшийся журналистами и правозащитниками, следует из данных на сайте Верховной рады. На сайте Верховной рады документ под названием "Проект закона о медиа" получил статус "возвращен с подписью президента". Ранее Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали в том числе украинские депутаты. Согласно законопроекту представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент. По словам украинского депутата Николая Княжицкого, "Закон о медиа" возвращает Украину в советские времена, когда было государственное телевидение, или "Центральное телевидение", которое транслировалось из Москвы, так как он узаконивает существование канала "Рада" как государственного телевидения.
https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842328330.html
https://ria.ru/20221228/ukraina-1841834515.html
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в мире, владимир зеленский, николай княжицкий, украина, москва, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Николай Княжицкий, Украина, Москва, Верховная Рада Украины
20:54 29.12.2022 (обновлено: 23:40 29.12.2022)
 
Зеленский подписал закон о медиа, раскритикованный журналистами

Зеленский подписал закон о медиа, раскритикованный журналистами и правозащитниками

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", ранее критиковавшийся журналистами и правозащитниками, следует из данных на сайте Верховной рады.
На сайте Верховной рады документ под названием "Проект закона о медиа" получил статус "возвращен с подписью президента".
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Французский политик резко высказался о Зеленском
Ранее Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали в том числе украинские депутаты. Согласно законопроекту представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент.
По словам украинского депутата Николая Княжицкого, "Закон о медиа" возвращает Украину в советские времена, когда было государственное телевидение, или "Центральное телевидение", которое транслировалось из Москвы, так как он узаконивает существование канала "Рада" как государственного телевидения.
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В миреВладимир ЗеленскийНиколай КняжицкийУкраинаМоскваВерховная Рада Украины
 
 
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