https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842347432.html

Зеленский подписал закон о медиа, раскритикованный журналистами

Зеленский подписал закон о медиа, раскритикованный журналистами - РИА Новости, 29.12.2022

Зеленский подписал закон о медиа, раскритикованный журналистами

Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", ранее критиковавшийся журналистами и правозащитниками, следует из данных на сайте Верховной рады. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:54

2022-12-29T20:54

2022-12-29T23:40

в мире

владимир зеленский

николай княжицкий

украина

москва

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701059_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_436c9279612a2d05313623f9a063df75.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", ранее критиковавшийся журналистами и правозащитниками, следует из данных на сайте Верховной рады. На сайте Верховной рады документ под названием "Проект закона о медиа" получил статус "возвращен с подписью президента". Ранее Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении законопроект о медиа, который критиковали в том числе украинские депутаты. Согласно законопроекту представители украинской власти получат возможность штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если им по каким-то причинам не понравится их информационный контент. По словам украинского депутата Николая Княжицкого, "Закон о медиа" возвращает Украину в советские времена, когда было государственное телевидение, или "Центральное телевидение", которое транслировалось из Москвы, так как он узаконивает существование канала "Рада" как государственного телевидения.

https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842328330.html

https://ria.ru/20221228/ukraina-1841834515.html

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, николай княжицкий, украина, москва, верховная рада украины