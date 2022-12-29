https://ria.ru/20221229/zaporozhe-1842150225.html

Власти Запорожья сообщили, что часть города осталась без воды

Власти Запорожья сообщили, что часть города осталась без воды - РИА Новости, 29.12.2022

Власти Запорожья сообщили, что часть города осталась без воды

В подконтрольном Киеву городе Запорожье из-за обесточенной водопроводной станции нет водоснабжения в двух районах, сообщил в четверг секретарь Запорожского... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:17

2022-12-29T12:17

2022-12-29T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожье

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вооруженные силы рф

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье из-за обесточенной водопроводной станции нет водоснабжения в двух районах, сообщил в четверг секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. В некоторых регионах раздавались взрывы. "В Запорожье временные отключения воды в двух районах. "Запорожьеоблэнерго" временно обесточило Днепровскую водопроводную станцию №2. Причина - угроза вражеского удара по энергосистеме Украины. Из-за этого водоснабжение временно отсутствует или подается с пониженным давлением в Хортицком районе, правобережной части Днепровского района, на Большом Лугу", - написал Куртев в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/poezda-1842142684.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, запорожье, киев, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский