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Комитет по конкурентной политике МО опубликовал еще семь закупок

Комитет по конкурентной политике МО опубликовал еще семь закупок - РИА Новости, 29.12.2022

Комитет по конкурентной политике МО опубликовал еще семь закупок

Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал новые закупки за последнюю неделю. В документе говорится, что территориястанции Железнодорожная в... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:35

2022-12-29T16:35

2022-12-29T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал новые закупки за последнюю неделю. В документе говорится, что территориястанции Железнодорожная в Балашихе будетблагоустроена, сообщил телеканал “360”.Кроме того, в Балашихе также проведут благоустройство улиц Колхозная, Пионерская, Маяковского и Приозерская. На станции Кучино специалисты проведут работы на улицах Чаплыгина, Смельчак, Пушкинская и Речная.Власти Подмосковья планируют провести ремонт в детском саду№2 в микрорайоне Дзержинского в Балашихе, а также обновить школу №7 в Лобне.Для медучреждений будут закуплены дезинфицирующие средства.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)