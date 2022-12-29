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Комитет по конкурентной политике МО опубликовал еще семь закупок
Комитет по конкурентной политике МО опубликовал еще семь закупок - РИА Новости, 29.12.2022
Комитет по конкурентной политике МО опубликовал еще семь закупок
Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал новые закупки за последнюю неделю. В документе говорится, что территориястанции Железнодорожная в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:35
2022-12-29T16:35
2022-12-29T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал новые закупки за последнюю неделю. В документе говорится, что территориястанции Железнодорожная в Балашихе будетблагоустроена, сообщил телеканал “360”.Кроме того, в Балашихе также проведут благоустройство улиц Колхозная, Пионерская, Маяковского и Приозерская. На станции Кучино специалисты проведут работы на улицах Чаплыгина, Смельчак, Пушкинская и Речная.Власти Подмосковья планируют провести ремонт в детском саду№2 в микрорайоне Дзержинского в Балашихе, а также обновить школу №7 в Лобне.Для медучреждений будут закуплены дезинфицирующие средства.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал новые закупки за последнюю неделю. В документе говорится, что территориястанции Железнодорожная в Балашихе будетблагоустроена, сообщил телеканал “360”
.
Кроме того, в Балашихе также проведут благоустройство улиц Колхозная, Пионерская, Маяковского и Приозерская. На станции Кучино специалисты проведут работы на улицах Чаплыгина, Смельчак, Пушкинская и Речная.
Власти Подмосковья планируют провести ремонт в детском саду№2 в микрорайоне Дзержинского в Балашихе, а также обновить школу №7 в Лобне.
Для медучреждений будут закуплены дезинфицирующие средства.